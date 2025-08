Minori, arriva il ddl sulla disforia di genere: sì al registro farmaci e al comitato etico

Un registro sull’utilizzo degli ormoni e dei farmaci bloccanti la pubertà nel trattamento della disforia di genere dei minori, in particolare della triptorelina, e l’indicazione che, in attesa di protocolli specifici, si potrà somministrare i farmaci solo con l’assenso del comitato etico a valenza nazionale pediatrico. Lo prevede lo schema di disegno di legge Disposizioni per appropriatezza prescrittiva e corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere, presentato dai ministri della Salute e della Famiglia Orazio Schillaci (foto) e Eugenia Roccella, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il registro, a cura di Aifa, servirà per prescrivere e dispensare farmaci, esclusivamente nella farmacia ospedaliera. I dati saranno trasmessi al ministero della Salute ogni sei mesi. Viene poi stabilito che la somministrazione dei farmaci che bloccano la pubertà e degli ormoni – oggi posti dall’Aifa a carico del Ssn – sia subordinata a una diagnosi di una équipe multidisciplinare, dopo percorsi psicoterapeutici, psicologici ed eventualmente psichiatrici, soggetta a protocolli clinici adottati dal ministero della Salute, e dopo l’acquisizione del consenso informato per i trattamenti sanitari sui minori. La questione era stata nei mesi scorsi sollevata dal capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, con un’interrogazione riferita all’ospedale Careggi di Firenze sull’uso della triptorelina, che sarebbe stata "somministrata a bambini di 11 anni senza alcuna assistenza psicoterapeutica".