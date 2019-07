Roma, 9 luglio 2019 - Matteo Salvini ha presentato al premier Giuseppe Conte una proposta per il ruolo di ministro ai Rapporti con l'Ue. Il leader della Lega lo ha detto oggi ai giornalisti alla Camera: "Ho proposto a Conte il nome del prossimo ministro per le politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti".

LORENZO FONTANA - Secondo quanto si apprende da fonti qualificate della maggioranza, il vicepremier Matteo Salvini intenderebbe affidare a Lorenzo Fontana il ministero per gli Affari Ue. Le quotazioni dell'attuale ministro per le Politiche della Famiglia erano già date in salita dopo il tramonto dell'ipotesi Alberto Bagnai. Ma ora il leader leghista sembra aver scelto, e la nomina di Fontana, se ci sarà l'ok di Conte, potrebbe essere formalizzata giovedì in Cdm. Se arrivasse il via libera Fontana farebbe gli scatoloni dal ministero della 'Famiglia'.

RIMPASTO - Quanto all'ipotesi di un rimpasto, Salvini ha risposto: "Chiedete ai 5 Stelle, c'è l'urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno".