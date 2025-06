Minacce sul web alla figlia di Meloni. L’insegnante si scusa: ho usato l’Ai

"Non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d’odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite". Il giorno dopo le minacce alla figlia, Giorgia Meloni comunica anche lei via social la "piena solidarietà a Salvini e a Piantedosi" per i messaggi di "minacce" rivolti anche ai loto figli. Per la premier, che ieri mattina ha ricevuto la chiamata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "nessuna divergenza politica, nessuna battaglia ideologica può mai giustificare l’attacco ai figli, ai bambini, alla parte più intima e sacra della vita di una persona".

"C’è un clima d’odio intollerabile – sostiene anche il ministro leghista delle Infrastrutture Salvini – attaccate me, non mia figlia". Stefano Addeo, il 65enne professore campano di tedesco, ora rischia sanzioni disciplinari per il post in cui augurava alla figlia della premier il destino della quattordicenne vittima di femminicidio ad Afragola: manifestando con ciò forse ancor meno rispetto per Martina Carbonaro che per la non meno innocente figlia minore della premier. Ieri Addeo si è perciò prodigato in scuse televisive, chiamando un po’ maldestramente in causa anche un utilizzo non meglio precisato dell’intelligenza artificiale, pur senza abdicare alle proprie legittime opinioni. "È stato un gesto stupido, agito d’impulso. Non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo", sostiene l’incauto professore che si dichiara un nonviolento convinto e impegnato socialmente.

Ma contro il suo "errore" da "cattivo maestro" si è scatenato un facile tiro alla radiazione dal ministro dell’istruzione leghista Giuseppe Valditara al leader di Italia Viva Matteo Renzi. E comunque sarà la procura di Roma a incaricarsi degli eventuali risvolti penali, aldilà degli eventuali provvedimenti disciplinari ministeriali che potrebbero già essere comunicati domani.

Sta di fatto che gli improvvidi post del professore campano e dei suoi epigoni ripropongo il ciclico problema della mancanza di pudore, la volgarità e l’esasperazione oltranzista che si manifestano attraverso lo spazio libero dei social. Leggere le aberrazioni che possono scrivere sui social network fautori e detrattori della causa palestinese per farsi un’idea. Ma insieme ripropongo il ciclico richiamo alle sanzioni nei riguardi delle opinioni, per quanto aberranti.

Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa proprio ai bambini "vengono sempre più spesso rivolte minacce o parole indicibili per colpire i loro genitori". Eppure le vittime della violenza vera restano sempre minori e donne prima degli adulti, che invece si prodigano in richieste di giri di vite sulle parole. Anche la dem Laura Boldrini, che da presidente della Camera è stata oggetto di scherno volgare per le posizioni femministe e di solidarietà coi migranti, esprimendo solidarietà nei riguardi di Meloni osserva che "ora tutti si rendono conto di come sono stati avvelenati i pozzi" perché "il linguaggio è un pugnale".