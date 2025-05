Minacce alla figlia della premier, Meloni: “Questo non è scontro politico, è un clima malato di odio ideologico”

Roma, 31 maggio 2025 - "Auguro alla figlia della Meloni la stessa sorte della ragazza di Afragola" questo post di minacce alla figlia della premier ha suscitato la reazione e la condanna del mondo politico italiano. "Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza", ha scritto su X Giorgia Meloni.

In precedenza erano arrivati attestati di solidarietà alla presidente del Consiglio e alla figlia Ginevra e di condanna del post da più parti, come il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara che ha assicurato: "Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l'identità dell'autore di questo atto indegno. Le autorità preposte sapranno adottare provvedimenti esemplari: nessuna tolleranza verso la violenza".

Il ministro della Difesa Guido Crosetto avverte: "Una frase incommentabile ed inaccettabile. La mia solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni ed alla sua famiglia. C'è qualcuno che arma la mano (in questo caso la tastiera) di persone non equilibrate e quindi capaci di un odio sconosciuto alle persone normali. Sono innanzitutto quelli che usano toni inaccettabili nel legittimo confronto politico. La parole di odio, di insulto, di diffamazione, di scientifica semina di falsità che ogni giorno usano alcuni esponenti politici portano solo violenza".

Lo sdegno del vicepremier Antonio Tajani: "Lo dico da padre e da nonno. Sono inorridito dal fatto che qualcuno possa aver pensato una cosa del genere. Sono solidale con il presidente del Consiglio, la sua famiglia e mi auguro che a nessun altro venga in mente di scrivere cose del genere''.

Poi ancora parole di condanna da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami: "Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l'odio umano, e ancor più verso i bambini, non può avere diritto di cittadinanza".

Dura reazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato, al post di minacce: "Trovo ripugnanti le minacce indirizzate alla figlia del presidente del Consiglio. Da parte mia ferma è la condanna per un gesto vile e disumano, che supera ogni limite. Esprimere odio verso una bambina è qualcosa di inaccettabile che offende la coscienza e non puo' trovare alcuna giustificazione, nemmeno nel più acceso dissenso politico. Bene ha fatto il ministro Valditara a disporre immediatamente le opportune verifiche interne al Miur per accertare le responsabilità. Giunga la mia solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla sua famiglia e un forte e affettuoso abbraccio a Ginevra".

Condanne anche da parte del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: "Questi delinquenti non hanno ancora capito che simili vili intimidazioni rendono il Presidente sempre più determinato". Del ministro della Cultura Alessandro Giuli che parla di "atto di barbarie". Della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: "È disumano - prosegue - augurare a una bambina la stessa tragica sorte toccata a una giovane vittima innocente". Del afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Minacce ripugnanti, agghiaccianti, intollerabili. Un gesto che travalica ogni limite e che deve preoccupare e mobilitare le coscienze civili e politiche del Paese contro chiunque invochi la violenza e l'intolleranza".