Migranti, missione in Tunisia per Meloni e Ue. Von der Leyen: “Pronti 900 milioni”

Tunisi, 11 giugno 2023 – Lavorare insieme per arginare il flusso di migranti irregolari e prevenire altre tragedie in mare, rafforzando la lotta contro i trafficanti di esseri umani, la gestione delle frontiere e i rimpatri. È questo uno dei punti chiave della dichiarazione congiunta Ue-Tunisia al termine del vertice a Cartagene tra la premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il primo ministro olandese Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied.

Mark Rutte, Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni (Ansa)

"È nel nostro comune interesse rafforzare le relazioni e investire nella stabilità e nella prosperità del Paese", ha detto von der Leyen presentando l'idea di "un piano di assistenza macro-finanziaria" con il Fmi. "Siamo pronti a mobilitare oltre 900 milioni di euro. Come passo immediato, potremmo fornire subito un ulteriore sostegno al bilancio fino a 150 milioni di euro", ha detto rilanciando poi su "investimenti e commercio”. L’obiettivo dell’Europa è dunque anche evitare il collasso finanziario del Paese nordafricano: finora gli aiuti da 1,9 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale sono rimasti bloccati perché Saied non ha operato le riforme richieste, come i tagli all’enorme sistema pubblico improduttivo e la liberalizzazione delle aziende di Stato. E così le "priorità strategiche" dell’intesa riguarderanno anche il settore energetico, con l'Europa impegnata ad aiutare la Tunisia "nella transizione verso l'energia verde, riducendo i costi e creando il quadro per il commercio delle energie rinnovabili e l'integrazione con il mercato" dell'Unione.

La premier Meloni ha sottolineato la volontà di "arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum d'intesa già firmato tra Ue e Tunisia". "Roma e l'Italia sono pronte a organizzare una conferenza internazionale su migrazione e sviluppo della quale abbiamo parlato con il presidente Saied. Questa sarò un'ulteriore tappa di questo percorso", ha aggiunto. Per Rutte i colloqui di oggi sono stati "eccellenti". "C'è molto lavoro da fare, ma spero davvero che raggiungeremo i nostri obiettivi su tutte le questioni alle quali stiamo lavorando insieme", ha dichiarato il primo ministro olandese, sottolineando però che il partenariato Ue-Tunisia "deve essere fatto in pieno accordo con i diritti umani".

Saied: “Non possiamo fare la guardia per altri”

Sull’accordo migranti Ue-Tunisia pesano però le parole dello stesso presidente tunisino. "Non possiamo svolgere il ruolo rivelato da alcuni e nascosto da altri di fare la guardia di frontiera per altri paesi", ha detto Saied durante una vista ieri a Sfax, città snodo di passaggio dei migranti subsahariani. “Queste persone sono sfortunatamente vittime di un sistema mondiale che non li tratta come esseri umani, ma come semplici numeri", ha aggiunto, come riportato in un video della presidenza ripreso da Mosaique FM.