1 mar 2023

Naufragio Crotone, Schlein contro Piantedosi: "Si dimetta". Mattarella va a Crotone

Le parole della neosegretaria del Pd in Commissione Affari costituzionali della Camera: "Perché non c'è stato un intervento?" Il ministro: "Frontex non ha segnalato situazioni di pericolo, se c'è stata una debolezza del ministero me ne assumerò le responsabilità". Domani la visita in Calabria del Capo dello Stato