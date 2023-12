Ue, un miliardo in più sui migranti. Ma i falchi del Nord fanno muro

Roma, 14 dicembre 2023 – E ora sui migranti la battaglia decisiva per Giorgia Meloni è sui soldi. Tra i macigni da risolvere ci sono due questioni interconnesse: il bilancio pluriennale e la questione migranti, per la quale l’obiettivo di Meloni è spingere per la prosecuzione del processo di attuazione dell’approccio multidimensionale concordato dai leader a febbraio, approccio che per avere successo ha assolutamente bisogno di risorse.

Sul tema migranti la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha inviato una lettera ai Paesi membri che conferma la sintonia con le posizioni di Giorgia Meloni oltre a ribadire che la Commissione, "guidata dalla consapevolezza condivisa che la migrazione è una sfida europea che richiede soluzioni europee" auspica la conclusione dei negoziati sul Patto Ue su migrazione e asilo. "Sono convinta – ha detto ieri la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola – che potremo trovare un accordo sui migranti. Lunedì e martedì (18-19 dicembre) si terrà un trilogo sulle migrazioni. I legislatori europei cercheranno di raggiungere un accordo sull’intero dossier del Patto migratorio, un obiettivo fortemente voluto dalla presidenza spagnola. Possiamo farcela".

La premier Meloni, che sulle migrazioni può contare anche sulla sponda della Francia ("ottima discussione", ha detto Macron dell’incontro con la premier), ribadirà la necessità di "dare una risposta strutturale a una questione strutturale, abbandonando la logica dell’emergenza e dell’illegalità" e soprattutto chiede risorse aggiuntive adeguate nel bilancio pluriennale per attuare il nuovo Patto asilo e migrazione e investire nelle collaborazioni con i Paesi del vicinato Sud.

Ma i cosiddetti “frugali“, in testa Germania e Paesi Bassi, sono contrari a qualsiasi nuova spesa che non sia per l’Ucraina. L’ultima mediazione, avanzata da Charles Michel, prevede infatti 22,5 miliardi di risorse nuove dei quali 17 in sovvenzioni a Kiev, ai quali aggiungere 33 miliardi in prestiti. I fondi totali da mettere sulla migrazione, nello schema del presidente del Consiglio Ue, ammontano a 8,6 miliardi, dei quali circa 5 di nuova immissione. Michel, di fronte al pressing dei Paesi Med, ha ipotizzato sul capitolo migranti anche un miliardo in più, da raccogliere con la riallocazione delle risorse europee già esistenti.

Non è abbastanza per l’Italia che oggi tornerà a premere per avere di più. Anche perché, si osserva, se il Patto su migrazioni e asilo dovesse essere varato a inizio 2024, serviranno poi le risorse per farlo funzionare, altrimenti saremmo daccapo. E per questo Meloni è pronta allo scontro totale con i Paesi frugali.

Ma la diplomazia è al lavoro. In una sala adiacente a quella del summit, Italia, Francia, Germania, Olanda, Svezia e Finlandia si sono sedute al tavolo per una riunione ristretta forse decisiva, mediata da Ursula von der Leyen e lo stesso Michel. Non vi sono certezze, ma come fatto ieri per Ucraina e Moldova, oggi si potrebbe forse trovare una quadra anche per il tema bilancio-patto migrazioni.

Da notare che sulle migrazioni per il governo italiano ogni giorno ha la sua pena. Dopo la decisione della Corte Costituzionale albanese ieri è stata la volta della commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa: nel rapporto sulla missione effettuata a maggio, scrive che "le autorità italiane sono esortate a garantire una capacità di ricerca e salvataggio sufficiente e adeguata alle persone in difficoltà in mare", chiede alle autorità italiane di "smettere di criminalizzare le Ong", e domanda poi di "sospendere la cooperazione con la Libia" per i rimpatri, a causa delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Alle critiche del Consiglio d’Europa il governo ha risposto a tono, ma il focus è altrove, tutto sull’ottenere il più possibile dal Consiglio europeo.

