Migranti, Salvini attacca: “Germania paga le sue Ong per portate migranti in Italia”

Roma, 14 settembre 2023 – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, all’attacco sull'emergenza migranti e punta il dito contro altri paesi Ue.

"Le organizzazioni criminali in Italia e dall'altra parte del Mediterraneo sono coordinate. Poi aggiungo un'altra cosa – dice a 'Stasera Italia' -. La sensazione, è piu che una sensazione, è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio. Penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal Comune di Barcellona per portare immigrati in Italia. Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare immigrati in Italia. Questo è nei fatti. E da italiano mi infastidisce parecchio".

Migranti a Lampedusa (Ansa)

Sul tema migranti oggi è arriva l'attacco della Lega alla premier. “La via diplomatica non sembra aver funzionato”, ha detto il vicesegretario Andrea Crippa dopo lo strappo di Tunisi con l'Ue. "Dovremo muoverci per difendere le frontiere per conto nostro”, aveva già rincarato Salvini.

La segretaria del Pd Elly Schlein critica le scelte del governo: "Meloni e Salvini campioni di scaricabarile”.

Ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati altri 135 migranti. Hotspot oltre i limiti ma continuano i trasferimenti. "Facciamo oltre l'impossibile”, dice il presidente della Croce rossa italiana Valastro.