Roberta Metsola al Meeting di Rimini: nuovi mattoni per l'Europa

Roma, 26 agosto 2025 – La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola è uno dei volti internazionali più attesi del Meeting di Rimini 2025. Il suo intervento, in programma il 26 agosto alle 12, si inserisce in un contesto di dibattito cruciale sul futuro dell'Unione Europea, coerentemente con il tema dell'intera manifestazione: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

Roberta Metsola

Roberta Metsola al Meeting 2025

Quarantasei anni, originaria di Malta, Metsola è una figura chiave nel panorama politico europeo e le sue parole saranno un'importante occasione per fare il punto sulla direzione che il continente sta prendendo dopo le recenti elezioni. Si prevede che la presidente affronti temi centrali come la democrazia europea, l'impegno dei giovani e il rafforzamento delle istituzioni comunitarie.

Le sue riflessioni, insieme a quelle di Mario Draghi in apertura del Meeting il 22 agosto, saranno particolarmente importanti per comprendere come il Parlamento intende rispondere alle sfide attuali, dalla crisi economica alla gestione dei flussi migratori, fino alla guerra in Ucraina. Sarà un'occasione per ribadire l'importanza dell'unità e della cooperazione tra gli Stati membri, valori che Metsola ha sempre sostenuto con forza.

L'intervento della presidente del Parlamento europeo, dal titolo ‘Nuovi mattoni per l’Europa’ contribuirà a dare una prospettiva internazionale al Meeting, confermando la sua vocazione a essere un luogo di dialogo e confronto su questioni di rilevanza globale.