Mes, maggioranza assente: la Commissione Esteri dà il via libera al ddl per la ratifica

La Commissione Esteri ha approvato il mandato al relatore al ddl di ratifica del Mes. La maggioranza era assente e il governo, con il viceministro Edmondo Cirielli, si è rimesso alla Commissione.

>>>ANSA/ MELONI IN AULA, SFIDA ALL'EUROPA SU MES E TASSI D'INTERESSE

Un colpo a sorpresa dopo che nelle ultime settimane la questione Mes aveva acceso il dibattito politico con l’Italia, unico Paese Ue, a non averlo ancora ratificando (e sostanzialmente bloccandolo per tutti) suscitando malumori nei vertici delle istituzioni continentali.

Dopo l’ok della Commissioni Esteri, la discussione generale sul provvedimento è prevista domani nell'Aula di Montecitorio.

Nelle ultime ore il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ha ribadito la posizione dei ministri dell'area euro (dei quali fa parte anche il responsabile dell'economia italiana Giancarlo Giorgetti) nell'audizione al parlamento europeo: “Rispetto assolutamente e posso capire il punto di vista del governo italiano se dice che non vuole accedere al Meccanismo europeo di stabilità, ma la ratifica del trattato consentirà che il maggior potere del Mes possa essere messo a disposizione di altri paesi, che potrebbero invece decidere di volersene avvalere nel futuro. Mi auguro che questo possa essere considerato nel dibattito in corso in Italia”.

Sui soldi adesso tocca agli altri. Siccome gli italiani hanno dimostrato con l'acquisto di Buoni del tesoro che credono nel Paese, preferisco chiedere soldi e indebitarmi con gli italiani che non aderire a meccanismi stranieri che rispondono a logiche e interessi stranieri", ha detto il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Il leader della Lega, come è noto, è fra i maggiori oppositori al Mes che, fra la maggioranza, registra comunque forti resistenze anche da parte di Fratelli d’Italia e parte di Forza Italia.

"Ancora una volta i gruppi parlamentari di maggioranza non si presentano in Commissione e si dissolvono. Il Governo, questa volta presente, ammette di non avere le idee chiare e si rimette al voto della Commissione in attesa di definire una propria posizione in Aula nei prossimi giorni. È un'anomalia assoluta rispetto ad una ratifica, che fa emergere un vero e proprio psicodramma in atto. Sono confusi e divisi politicamente. Il nostro Paese però non può permettersi ulteriori ritardi. Ne va della sua credibilità. Ci auguriamo che prevalga il buon senso e la propaganda strumentale di questi mesi al Governo e degli anni passati all'opposizione venga messa definitivamente da parte. Solo ratificando quanto prima la riforma del Mes difenderemo davvero gli interessi degli italiani e dell'intera Europa". Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue.