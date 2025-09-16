Meloni: tutelare la stampa

"Oltre che libera, anche credibile e autorevole". Solo così la buona informazione può battere quella cattiva. Parola della premier, Giorgia Meloni, che mette nero su bianco i tre elementi imprescindibili per garantire ai cittadini un diritto sancito dalla Costituzione. Il ragionamento della presidente del Consiglio, contenuto in un messaggio di saluto per i cinque anni del quotidiano Domani, è diretto e senza fronzoli: "Non c’è grande differenza tra il non poter raccontare i fatti e il non essere ascoltati, o creduti, quando si è nella condizione di poterlo fare. Per questo considero anche che l’autorevolezza della stampa sia elemento sostanziale della libertà di informazione".

Un richiamo importante condiviso a pieno dalla Fieg: "Gli editori con le loro testate, cartacee e online, sono impegnati ogni giorno a realizzare un’informazione attendibile, libera e indipendente – scrive, in una nota, il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti – . Leggere che la presidente del Consiglio ritiene che un’informazione attendibile, libera e indipendente rappresenti un valore insostituibile per la nostra democrazia conferma quanto abbiamo sempre sostenuto con la nostra attività e con le campagne contro la cattiva informazione, soprattutto quella veicolata attraverso i social".

Nel suo messaggio, la premier ha anche indicato le caratteristiche principali di un’informazione autorevole e credibile: "Innanzitutto, dovrebbe essere immune dall’accusa di essere condizionata dagli interessi dei gruppi consolidati di potere che detengono la proprietà dei media. In secondo luogo, dovrebbe riuscire a distinguere il compito di informare da quello di svolgere attività di propaganda politica, o di character assassination, in base alle proprie simpatie politiche o a quelle dei propri editori. In terzo luogo, non dovrebbe svilire la deontologia con la rivendicazione di poter diffondere liberamente notizie false e prive di ogni riscontro, per colpire i ‘nemici’ di turno, pretendendo anche una speciale immunità nel farlo".

Una siffatta informazione – libera e credibile – ha concluso Meloni, "rappresenta un valore insostituibile per le nostre società e un reale bilanciamento al potere politico, perché incide davvero sull’opinione pubblica. In assenza di queste caratteristiche, invece, i cittadini percepiscono un approccio fazioso che indebolisce tanto i media quanto la politica, e quindi complessivamente lo stato della nostra democrazia".

Il presidente della Fieg, nella sua nota, oltre a sottoscrivere le parole della Premier, confida anche che "il governo e il Parlamento continueranno ad assicurare anche nei prossimi anni le condizioni, normative ed economiche, affinché la stampa possa svolgere concretamente il proprio compito, contrastando il dilagare della cattiva informazione e garantendo il pluralismo previsto dall’articolo 21 della Costituzione".

Positivo, infine, il giudizio della segretaria della Fnsi, il sindacato dei giornalisti, Alessandra Costante, soprattutto per il passaggio che la premier ha dedicato alla questione dell’equo compenso per i giornalisti. "È un diritto per tutti i lavoratori, ma che oggi ai giornalisti è negato: non è così che l’informazione può essere autorevole e credibile".