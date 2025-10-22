Meloni al Senato: “Aumentare la pressione sulla Russia. L’Italia non invierà soldati in Ucraina”

Roma, 22 ottobre 2025 - L'Italia non cambia la sua posizione sul sostegno all'Ucraina. "Lasciatemi nuovamente nettamente ribadire la posizione del governo: ciascuna nazione contribuirà agli sforzi" dei Volenterosi per Kiev ma "l'Italia ha già chiarito che non prevede l'invio di soldati nel territorio ucraino". Così ha parlato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

"Non è accettabile l'atteggiamento ambiguo" della Russia, "occorre aumentare la pressione su Mosca", ribadisce parlando delle nuove sanzioni "contro il regime" russo.

"Purtroppo poche settimane dopo" l'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin "la Russia ha nuovamente gettato la maschera portando avanti tattiche dilatorie, ponendo condizioni impossibili per una seria iniziativa di pace", ha tuonato la premier.

Il punto su Gaza

Meloni ha analizzato anche la situazione riguardo al conflitto israelo-palestinese. Il nostro "sforzo" per Gaza, "unico tra le nazioni occidentali fa giustizia delle troppe polemiche e menzogne ascoltate in questi mesi. E sono orgogliosa di rappresentare una nazione in cui la maggioranza dei cittadini sa ancora distinguere fra il cinismo sbandierato a favore di telecamere e la solidarietà vera e silenziosa", sono le parole della premier.

“Hamas deve essere disarmato”

Le "violazioni" da parte di Hamas mostrano "ancora una volta chi sia il nemico dei palestinesi" e "abbiamo avuto prova della ferocia di questa organizzazione anche nei confronti dei palestinesi in una serie di esecuzioni sommarie", ha aggiunto Meloni sottolineando che "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo e deve essere disarmato". "Dopo molto tempo la prospettiva" di pace "è credibile ma le "vicende delle ultime ore mostrano equilibrio sia fragile", ci sono rischi e "la comunità internazionale è chiamata a disinnescarli con determinazione e pazienza".