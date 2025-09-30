Meloni e Schlein sullo stesso aereo. Il caso Gaza e Flotilla irrompe nei comizi in Calabria

Roma, 30settembre 2025 – Comitiva bizzarra. Sullo stesso volo ITA, partito da Ciampino, si ritrovano Meloni, Tajani, Lupi, Fratoianni, Bonelli, Schlein, De Poli. Arrivano tutti a Lamezia Terme per tirare la volata ai rispettivi candidati a governare la Calabria, ma gli esponenti di destra si fermano. Gli altri, quelli di sinistra proseguono scaglionati: la segretaria del Pd a Crotone, Fratoianni a Catanzaro, Bonelli a Paola. La fortunata coincidenza, assicurano tutti, non è stata sfruttata per un vero dialogo ad alta quota tra maggioranza e opposizione: qualche battuta sulle Marche, scambi di vedute sulla Flotilla e la promessa fatta a Elly di tenerla aggiornata.

La segretaria Pd Elly Schlein, la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani (di spalle) sulla pista dell’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro)

Se non mentono, come sempre è possibile, è un peccato, dal momento che poco dopo da Lamezia Terme – nel corso del comizio per lanciare il bis di Roberto Occhiuto – Antonio Tajani e la premier invitano i compagni di viaggio a un cambio di passo: “Domani in Aula ci saranno delle mozioni in cui si parlerà della questione palestinese: mi piacerebbe che l’Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero”, dice Giorgia. Incalza il vicepremier forzista: “Non dividiamoci sulla pace”.

Il voto su Gaza: Pd spaccato in aula?

Nell’improbabile ipotesi che l’invito sia serio, magari prepararlo in volo sarebbe stato opportuno. Se invece, come è più probabile, l’intento era mettere nei guai Elly, si può capire che la sorpresina sia stata tenuta segreta. Per ora la leader del Pd prende tempo: “Speriamo che la discussione in corso a Washington porti a chiudere un accordo necessario per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania. Chiediamo al governo cosa farà sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Vogliamo vedere cose concrete”.

Il guaio però è reale: mezzo Pd vuole appoggiare la proposta di pace, l’altro mezzo è più propenso a bocciarla. Alla fine Schlein salverà l’unità della coalizione decidendo che non si può votare nulla che non comporti il riconoscimento dello Stato palestinese. Con un doppio rischio: quello di ritrovarsi con il partito spaccato in aula. E quello di apparire come estremista, appiattita sull’ala più radicale dei pro-Pal.

Il comizio del centrodestra

Risoluzione a parte, il comizio del centrodestra è persino più aggressivo del solito. Galvanizzati dalla vittoria nelle Marche, convinti di avere sottomano il bis domenica e lunedì in Calabria, “qui si stravince”, soprattutto Salvini (che arriva da Milano) e Meloni vanno giù pesanti. Il primo lancia una crociata contro l’Islam: “L’estremismo islamico sarà il problema dei prossimi anni, troppi dicono “non mi piace come vivete, come lavorate, non mi piace il crocefisso, cancellate la famiglia“, noi cancelliamo il tuo diritto di rimanere in Italia”.

Annuncia di avere l’11 dicembre il processo in Cassazione per Open Arms (“regalo della sinistra”). Conclude con una promessa: “Il 2025 passerà alla storia come l’anno dell’apertura dei cantieri del ponte sullo Stretto”. La premier parte subito all’attacco: “Il successo di Acquaroli dimostra che i cittadini non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice “vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato in Palestina“”. Si sfoga con i sindacati nemici: “La pace non arriva se Landini o Usb indicono lo sciopero”.

Silenzio su Flotilla

Della Flotilla dal palco quasi non parla: compensa con un comunicato che arriva subito dopo in cui spiega che, se dovesse saltare la pace di Trump, la colpa sarebbe della Flotilla. “Temo che un pretesto per far saltare la speranza di un accordo a Gaza potrebbe essere dato proprio dal tentativo della Flotilla di forzare il blocco navale israeliano. Anche per questo si dovrebbero fermare”.

Schlein da Crotone: “Governo tuteli gli attivisti”

Da Crotone, con Pasquale Tridico, il candidato progressista e Pier Luigi Bersani al suo fianco, Elly risponde: “Il governo tuteli l’incolumità degli attivisti”. La guerra in Medio Oriente, certo. Soprattutto, però, Schlein spinge su temi concreti: dalla sanità al salario minimo. Di contro, Meloni esalta l’azione del governo e la scelta di Occhiuto, di andare al voto anticipato: “Ha fatto bene. Sono i cittadini a dover dire se si fidano di noi”.

Per la verità manca un capitoletto: i candidati ancora vacanti per le altre regionali oramai alle porte. Fumata nera, se ne parlerà nel prossimo vertice. Quello di ieri non per la prima né per decima volta è slittato.