Comunali 2023, verso i ballottaggi. Tra Meloni e Schlein la sfida per ora è dialettica. Cosa hanno detto

Roma, 16 maggio 2023 – Meloni-Schlein: dopo il primo tempo delle elezioni comunali lo scontro elettorale è rimandato e per ora è soltanto dialettico.

Noi ci rialziamo, loro frenano; Pd primo partito: ecco i titoli che mette in fila la segretaria dem. Noi siamo forti, ora le riforme, va avanti per la sua strada la presidente del Consiglio.

Certo che gli italiani hanno votato per il sindaco ma questa consultazione era stata caricata anche di quella prima sfida, che ora è rinviata.

Il leader di Iv Matteo Renzi dà questo verdetto: un pareggio, la vittoria si decide al ballottaggio.

Le parole di Giorgia Meloni

“Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, commentando l’esito delle ultime elezioni

comunali.

“Siamo concentrati sui nostri obiettivi, i dati sulla crescita confermano la concretezza della politica economica, la fiducia di famiglie e imprese cresce, l’Italia è protagonista sulla scena internazionale”, ha aggiunto la premier.

Le parole di Elly Schlein

"Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo turno, guardiamo con ottimismo al secondo turno. Il Pd è il primo partito in tutti i capoluoghi in cui si è votato. Abbiamo vinto a Brescia, dove ci sarà la prima sindaca donna, e a Teramo, con una coalizione allargata anche al M5S”. Così Elly Schlein al Nazareno. “Il Pd è in ottima salute, questo ci dà slancio. Siamo pronti a prendere la rincorsa verso i ballottaggi’’, ha detto la leader dem. ‘’Siamo il primo partito in quasi tutti i comuni capoluogo. A Brescia abbiamo vinto con un’alleanza con i moderati, a Teramo con un’alleanza con M5s”, ha detto.

“Ci rialziamo con slancio, avanziamo e siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere’’, ha detto. “La destra frena’’ e questi dimostra che ‘’anche coloro che hanno votato la destra si rendono conto delle difficoltà del governo sul Pnrr, sul lavoro. Una destra che sceglie di aumentare la precarietà e non vede come questa sia legata alla crisi della natalità’’.