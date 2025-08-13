Meloni risponde alle opposizioni: "Spiagge vuote? Sono cifre false"

Lo scontro politico sui numeri delle vacanze cresce di tono e di intensità. A dare nuovo fuoco alle polveri è direttamente la premier che in un post, sulla scorta dei dati del Viminale sulle presenze nelle strutture ricettive, attacca alzo zero i leader dell’opposizione "colpevoli" di aver dato "cifre false" sul turismo in Italia e di denigrare, per questa via, il nostro Paese. Immediate le reazioni: da Elly Schlein a Giuseppe Conte, a Nicola Fratoianni, è un coro di "lo dica alle famiglie che non possono andare in vacanza" o "vive su Marte, tasse e prezzi aumentano senza sosta".

La polemica sulle vacanze originata dalle immagini di stabilimenti balneari semivuoti e dalle percentuali dell’Istat sugli aumenti di beni e servizi legati al turismo (voli, traghetti, pacchetti vacanza, cibo), anche se l’indice complessivo dell’inflazione resta sotto il 2 per cento e appare stabile, è stata rinfocolata dai j’accuse dei big dell’opposizione. A cominciare dalle parole della Schlein: "Le spiagge vuote? Sono la cartolina del governo Meloni. Milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere e anche perché temono quel che accadrà a settembre". In realtà, la situazione è più diversificata. Come hanno puntualizzato le associazioni del turismo di Confartigianato, Cna, Confcooperative, italiani e stranieri in vacanza ci sono, eccome, solo che hanno scelto, più che in passato, la montagna o le aree interne del Paese e meno il mare e, soprattutto, il mare dei lidi e degli stabilimenti a pagamento. Da qui l’attacco della Meloni: "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l’immagine e gli interessi dell’Italia. Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale - tratti dalla banca dati Alloggiati web della Polizia di Stato - abbiano certificato l’esatto contrario, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive". E, in realtà, i numeri del Viminale sono netti: arrivi per turismo a giugno più 10.2%, a luglio più 4,5%, nei primi 11 giorni di questo mese più 13,1% rispetto all’anno precedente. Secca la conclusione della premier: "Alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino rispondono i numeri e la verità. Chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica".

L’opposizione, però, non ci sta e contrattacca. Schlein incalza: "Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze del 15%, Altroconsumo ha analizzato un aumento dei costi del 34%. Giorgia Meloni invece che rispondere a me dovrebbe rispondere a quelle famiglie italiane che hanno i salari troppo bassi per andare in vacanza". Altrettanto duro Conte: "Mentre dilagano i rincari su tutto, aumenta la pressione fiscale e crolla il reddito reale delle famiglie, la Presidente si preoccupa solo di aumentare i rimborsi a qualche ministro e sottosegretario e di coprire di miliardi la lobby delle armi. E poi la solita ricetta: vittimismo e guscio da Calimero".