Meloni riceve Macron a Roma: vertice il 3 giugno

Roma, 28 maggio 2025 – Bilaterale Italia-Francia martedì prossimo a Roma. Il 3 giugno, infatti, la premier Giorgia Meloni riceverà il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al centro del colloquio i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni

L’incontro sembra essere un tentativo di ricucire lo strappo tra Roma e Parigi, soprattutto dopo il recente vertice dei volenterosi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Tirana (Meloni ha motivato la sua assenza con la non disponibilità dell’Italia a inviare truppe a Kiev). In questi giorni entrambi i leader sono impegnati all’estero: la presidente del Consiglio si trova in Uzbekistan – sua prima missione in Asia centrale – per siglare accordi di cooperazione soprattutto nei settori delle infrastrutture e dell’energia; Macron è invece in Indonesia, dove oggi ha firmato una serie di accordi per la cooperazione in settori come la difesa e la produzione di metalli critici.