Dalla Nato ai sovranisti d’Europa: Giorgia Meloni “regina” della politica internazionale

Roma, 6 ottobre 2023 – I toni saranno anche un po’ troppo enfatici. Non c’è vertice internazionale da cui Giorgia Meloni esca senza dichiarare soddisfatta: "Ci seguono tutti". Ma è un fatto che, come ministro degli Esteri, va promossa a pieni voti. Almeno a livello politico, Granada è stata un successone. L’accordo con Sunak è rilevante, il passo indietro di Scholz sulle ong è un gol simbolico. E, soprattutto, quando il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiude il summit usando parole che prima pronunciavano solo la leader di FdI e pochi altri, e cioè: "C’è ampia maggioranza a favore della difesa dei confini esterni", la cosa non si può derubricare a facezia.

La premier Giorgia Meloni, 46 anni, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, 65 anni, al vertice europeo di Granada

Si può obiettare che nel concreto i risultati scarseggiano: il cancelliere tedesco appoggia il Memorandum con la Tunisia ma i soldi continuano a non partire. Tutti si dichiarano prontissimi a difendere le frontiere, ma come e con quali mezzi nessuno lo dice. Di fatto, però, il capo del governo più di destra che ci sia mai stato in Italia si è conquistata in un anno una postazione di rilievo, esaltata dall’inedita alleanza con Macron, Bruxelles e Sunak "fuori dalla Ue ma sempre in Europa", come l’ha messa lei. Del resto, dire che le cose hanno bisogno di tempo per svilupparsi può essere addotto come alibi ma è pure vero, e pochi si danno da fare più di lei. Le missioni in Africa sono un’incognita, non è detto che l’Europa decida di aumentare il bilancio per sostenere i Paesi africani come richiesto, ma la questione è in campo.

Il trait d’union con i vecchi amici sovranisti funziona fino a un certo punto, come evidenzia l’urlo di Orban: "Stanno stuprando l’Ungheria e la Polonia". Ma è l’unico canale di comunicazione aperto. Il rapporto con il presidente Joe Biden è quasi affettuoso, e il fatto ha un rilievo concreto. Quel poco potere di contrattazione di cui l’Italia dispone in Europa dipende in buona parte dall’ombrello americano, ma se domani al posto di Biden tornasse Donald Trump si può scommettere che Giorgia troverebbe modo di riallacciare i rapporti anche con il magnate, che poi è politicamente un vecchio amico.

All’origine dei successi innegabili, anche al netto della grancassa propagandistica, c’è la mossa di schierarsi senza riserve con la Nato, garantendo la fedeltà dell’Italia. Ma Meloni sa di non poter vivere di rendita, specie ora che la passione per l’Ucraina rischia di raggelarsi per i costi della guerra. Si spiega anche così l’iperattività sul fronte dell’immigrazione: un balzo avanti sul terreno che in Europa si è mostrato il più infido di tutti sarebbe un titolo di merito incommensurabile. Nell’elenco delle missioni della premier-ministra degli Esteri manca ancora all’appello il Sud America: il vuoto sarà colmato nel 2024, quando l’Italia avrà la presidenza del G7, la vera prova decisiva per quell’affermazione internazionale alla quale Meloni mira.

Si potrebbe dire che quando riveste i panni della presidente del Consiglio e si occupa del suo Paese gli esiti sono meno esaltanti. Par quasi raccogliere l’eredità del Cavaliere, tanto efficace sul fronte estero quanto abituato a galleggiare sul quello interno. Ma anche la marcia a passo di lumaca in politica interna dipende da problemi che affondano le radici oltre confine. La palla al piede sono i conti pubblici, e dunque il rapporto con l’Europa o, almeno, con le sue istituzioni economiche. Giorgia ripete all’infinito che il bilancio si dovrà trarre a fine legislatura, ma senza uscire dalla palude del debito, il futuro sarà fosco.

Pure in questo caso, pensa di giocarsela sul piano della politica internazionale, con uno spostamento a destra degli equilibri che le garantirebbe il massimo potere contrattuale sul versante economico. La porta è strettissima, si tratta di mettere in connessione dopo il voto europeo la destra descamisada di Identità con i salotti buoni dei Sunak, dei Macron e dell’alleata Ursula von der Leyen. Gli amici sovranisti di ieri e quelli di oggi, in cui la ex barricadera si riconosce molto di più. La sceneggiata di Orban dimostra quanto l’obiettivo sia difficile da raggiungere.