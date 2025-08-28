Roma, 28 agosto 2025 – Prima l’annuncio di un “piano casa” per le giovani coppie dal palco del Meeting di Rimini, dove conquista la platea e incassa applausi. Poi una lunga telefonata con il suo vice, Matteo Salvini. Mancano ancora i numeri della prossima manovra economica, ma la premier Giorgia Meloni ha già definito le priorità: in cima all’elenco ci sono gli aiuti alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa e il taglio delle tasse al ceto medio.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini

Misure che dovranno comunque fare i conti con la linea della prudenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ma Meloni non intende fare passi indietro: “Una delle priorità su cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza una casa è più difficile costruire una famiglia. Faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta”.

Nel suo intervento, la premier ha ricordato che “nel solo 2024, i benefici netti per le famiglie hanno raggiunto i 16 miliardi”, grazie a misure come l’aumento del congedo parentale all’80% e l’asilo nido gratuito per il secondo figlio.

Piano Casa Italia

Dietro le quinte, tra Palazzo Chigi e il ministero delle Infrastrutture, si lavora a un “Piano Casa Italia” che dovrebbe prevedere un pacchetto di interventi per le giovani coppie, con il rifinanziamento dei mutui agevolati per la prima casa. Il progetto potrebbe includere anche una seconda componente legata all’edilizia residenziale a prezzi calmierati. Già nella scorsa legge di Bilancio erano stati introdotti incentivi per i lavoratori che si trasferivano da una zona all’altra del Paese.

Ora l’ambizione è più ampia: un piano decennale da circa 15 miliardi di euro, finanziato in gran parte attraverso la revisione dei progetti del Pnrr, i fondi europei per la coesione e le risorse della prossima manovra. Del resto, tra settembre e ottobre, gli Stati membri potranno presentare nuove proposte per riassegnare i fondi della politica di coesione. Tra le cinque priorità indicate dalla Commissione europea, figura anche l’emergenza abitativa.

L'attenzione su ceto medio ed energia

Ma non c’è solo la casa. “Intendiamo concentrare l’attenzione sul ceto medio”, ha ribadito Meloni, per creare “un sistema più equo e incentivante per chi produce reddito”. L’obiettivo è “continuare a sostenere le imprese” e puntare su “un abbassamento strutturale del costo dell’energia, che oggi pesa come un macigno sulla competitività italiana”. Salvini, che ha preso la parola subito dopo la premier, ha ridimensionato le voci su una telefonata strategica con Meloni sul piano casa: “Ci sentiamo tutti i giorni, questo è guardonismo d’agosto”.

Dalla rottamazione alla pace fiscale

Il leader della Lega ha rilanciato invece sulla riforma fiscale, a partire dalla “rottamazione quater” delle cartelle esattoriali, dalla flat tax e dalla pace fiscale. “Bisogna aumentare il reddito delle famiglie e dei lavoratori italiani. Il valore reale degli stipendi non è più quello di 20-25 anni fa. Serve un intervento sulla fascia di reddito mediana, dai 30mila ai 60mila euro, per aiutare quel ceto medio che ha sempre sostenuto il Paese”.

Un taglio dell’aliquota Irpef dall’attuale 35 al 33% porterebbe un vantaggio fra i 257 e i 627 euro. Una linea subito rilanciata anche da Forza Italia. Per il presidente dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri, “è un impegno prioritario”. E le risorse? “Tutti dovranno fare la loro parte”. Anche le banche, “che hanno guadagnato 46 miliardi, possono contribuire alla crescita del Paese e al sostegno delle famiglie”.