Meloni tra il Papa, la Cisl e il Meeting. Lo storico: “Cerca la sponda cattolica”

Roma, 2 settembre 2025 – Più di un osservatore, ma anche più di un esponente dem, dopo l’accoglienza entusiasta al Meeting di Rimini e certamente favorevole al congresso della Cisl, vede Giorgia Meloni aprirsi a mondi cattolici che non facevano parte della sua constituency di destra. Come vede questa lettura?

“La presenza di Giorgia Meloni al Meeting ha avuto due aspetti standard. Il Meeting applaude sempre i presidenti del Consiglio che invita, e mai gratis. E la prima donna di destra a Palazzo Chigi non poteva che cercare di compiacerli anche se con qualche gaffe (Francesco avrà riso dal cielo a sentirla citare Burke)”. È netto, nel giudizio iniziale, Alberto Melloni, uno dei più puntuali e autorevoli storici delle religioni e del cristianesimo, con uno sguardo lungo sui rapporti tra partiti, leader politici e Chiesa e mondo cattolico in Italia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una visita alla comunità di San Patrignano, dove è andata dopo l'intervento al Meeting di Rimini

Non c’è il tentativo di fare breccia in nuovi elettorati e in nuovi ambiti?

“In questo la destra italiana è come tutte le destre del mondo: concupisce una legittimazione religiosa, perché per saldare miti populisti (è tutta colpa loro) e frammenti di tradizionalismo estrinseco (tipo i rosari che quando sono usati insegnano mitezza), la riduzione della fede a colla identitaria serve. E Meloni la cerca ovunque: dall’affetto (sincero e ricambiato) di papa Francesco dal sostegno ai giornali che insultavano Bergoglio, dalle platee di Cl e della Cisl alla strumentale simpatia di Ruini”.

C’è, dunque, un approccio distintivo della Meloni che non era della destra tradizionale.

“D’altronde Giorgia Meloni non appartiene al cattolicesimo democratico e alla attenzione degasperiana a distinguere Stato e partito di cui ha parlato Gianfranco Astori a Pieve Tesino in agosto. Ma non ha nemmeno quella spocchia secolarista piccolo-borghese che chiama la fede “il Vaticano”, come gli anarchici viareggini dell’Ottocento. Perciò Meloni gioca una gara dove ha un vantaggio: raccoglie il consenso di un cattolicesimo che da lei si aspetta qualcosa e lo ottiene e che, invece, dagli altri (i Popolari, i Socialisti europei) si aspettava di più e ha avuto poco”.

Il che significa che ha individuato uno spazio di azione in cui muoversi.

“Ma Giorgia Meloni ha però anche uno svantaggio. L’entusiasmo ciellino e cislino è infatti un coriandolo del “cattolicesimo reale” d’Italia. Quello dipinto come debolissimo, ridotto, chiese vuote e via dicendo, che però ha “solo” sette milioni di persone a messa ieri e “solo” 500mila dirigenti attivi al cammino sinodale che si chiude ad ottobre. Quello costituisce una cultura, l’unica coestensiva al Paese, trasversale alle generazioni”.

Dovrà fare i conti, insomma, con il ‘cattolicesimo reale’?

“È quello che giudicherà le ambizioni di donna che compirà 50 anni nel 2027, due anni prima della fine del mandato di Sergio Mattarella. E che, per la durata del suo governo, potrebbe pensare di essere in prima persona protagonista di un presidenzialismo a norme invariate, dove un capo dello Stato, che ha incatenato per sempre i popolari europei e la famiglia Berlusconi ai propri remi, governa tramite un amministratore delegato a Palazzo Chigi”.

La sua considerazione delinea un piano ambizioso che guarda in alto e per il quale non bastano spezzoni del mondo cattolico.

“Lei e chi la consiglia, infatti, sanno, però, che lì non bastano poche frasi o qualche benefit: serve una credibilità che è messa in discussione da tre errori. Il primo è quello dato dal tentativo di sfruttare le differenze fra Cei e Santa Sede: che da sempre non vanno d’accordo, tranne quando qualcuno cerca di approfittarne. È stata paradigmatica la testarda difesa della nuova casella dell’otto per mille (una idea del governo Conte) e che, in barba al principio di bilateralità degli accordi Casaroli-Craxi, ha tolto a coloro che la Cei aiuta un sesto dei propri fondi per una “lotta alla droga” fatta a soldi: un incidente che Francesco ha minimizzato, ma che non dimostra lungimiranza”.

Il secondo ostacolo?

“Il secondo ostacolo è dato dal cattolicesimo che è dentro Fratelli d’Italia da sempre, abituatosi a dividere fra cattolici buoni e cattolici cattivi e che è arrivato a stabilire per decreto del ministro Abodi che solo anniversari di don Benzi e Piergiorgio Frassati sono “prioritari” per decisione politica (e tanti saluti a Giovanni Cacciafronte de Sordi o al primo Giubileo di Paolo VI)”.

Resta un’ultima barriera.

“Il terzo ostacolo sarà dato dalla curia di Leone XIV. Il nuovo Papa è parco di parole, lento nel decidere: a destra si pensa che se si loda il suo abbigliamento sarà un ratzingeriano e se si esalta la inquietudine agostiniana sarà un bergogliano. In realtà il poco che fa e dice è ambivalente: l’attacco a Maritain di un saluto ad alcuni politici francesi era uno scivolone di un minutante o una indicazione? E l’udienza a Matteo Salvini così vicina alla polemica con Macron era un avallo? Però a un certo punto deciderà e nominerà: in segreteria di Stato, nei dicasteri, nelle grandi diocesi. E verso quel mondo nuovo non è detto basti la docilità che ha reso alla Casa Bianca o la schiettezza popolana che ha sedotto Francesco”.