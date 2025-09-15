I Patrioti: “La sinistra è odio”. Meloni alla kermesse di Vox: “Si sa da che parte è la violenza”

Roma, 15 settembre 2025 – Giorgia Meloni non demorde. La presidente del Consiglio torna anzi alla carica sull’assassinio in Utah del giovane esponente suprematista bianco Charlie Kirk e le presunte responsabilità delle sinistre riguardo al clima d’odio. Linea sostenuta da tutto il centrodestra sia nazionale che europeo. E respinta con sdegno dal centrosinistra, di dove la segretaria dem Elly Schlein si perita dall’entrare ulteriormente in tema, mentre il leader 5 Stelle Giuseppe Conte evoca strategie comunicative di Palazzo Chigi, rivendicando la presa di distanza e la denuncia rispetto ad ogni violenza. Fatto sta che, tra le propensioni un po’ maccartiste di governo e opposizione, a farne le spese rischia di essere solo la libertà di opinione.

Giogia Meloni videocollegata con la convention della formazione di destra spagnola Vox che ha radunato i gruppi sovranisti europei

“Voglio dire alto e chiaro a tutti quegli odiatori, agli estremisti che spesso vediamo nelle piazze ma anche ai cattivi maestri in giacca e cravatta che si ritrovano nei salotti: non cadremo nella loro trappola, non faremo il gioco di chi vuole far precipitare le nostre nazioni in una spirale di violenza”, manda a dire Meloni nel messaggio indirizzato alla kermesse del partito nazion-sovranista spagnolo Vox ‘Europa Viva 25’ che si svolgeva a Madrid.

La premier infiamma la platea di Vox sul caso Kirk, diventato nell’arco di 48 ore il fattore unificante di tutti i Maga d’Europa. A cominciare dal leader e vicepremier leghista Matteo Salvini, che dichiara a mezzo stampa di volerne seguire le orme andando a dibattere nelle scuole e con chi la pensa diversamente. Ma anche dei loro alleati, quali sono appunto il partito della premier Fratelli d’Italia e quello dell’altro vicepremier Forza Italia. Dalla grande manifestazione londinese contro i migranti promossa dai neo-nazionalisti di Tommy Robinson alla kermesse degli spagnoli di Vox e i le prese di posizione dei francesi del Rassemblement National, tutte le re reazioni all’assassinio del giovane esponente suprematista statunitese sono state improntate alla denuncia del clima d’ostio instillato dalle sinistra. Tutti, più o meno cautamente, all’ombra del trumpismo che tiene in scacco l’Europa più che il mondo.

Rendendo omaggio al “giovane coraggioso, che ha pagato con la propria vita il prezzo della libertà” e il cui “sacrificio ci ha ricordato un’altra volta da che lato stanno la violenza e l’intolleranza”, la premier si è perciò lanciata in una nuova intemerata contro il clima d’odio imputato all’opposizione di centrosinistra. “Voglio anche dire loro che non ci faremo intimidire, che andremo avanti a batterci senza sosta per la libertà dei nostri popoli”, sostiene Meloni. Sulla stessa lunghezza d’onda dell’argentino Javier Milei che, senza motosega, ma anch’egli in diretta video, accusa la sinistra di essere “odio e risentimento allo stato puro”. Parole cui fa eco il leader di Vox Santiago Abascal, dichiarando che “non ci arrendiamo di fronte a una sinistra assassina, bugiarda, inutile, ladra, pigra e criminale”.

Il tema dell’odio viene posto come pietra dello scandalo della politica europea e italiana. Al punto che rientra in questo calderone anche un episodio come i fischi e gli insulti al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, alla festa dell’Unità a Torino.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in Senato durante informativa del ministro degli Affari Esteri sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, Roma, 11 Settembre 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI

La premier esprime la “solidarietà personale e del governo”, mentre il vicepremier Antonio Tajani mette in guardia che “offendere un ministro lo espone, soprattutto in questo periodo, a gravi rischi”. Da parte sua, Giuseppe Conte rimprovera al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari una “strategia comunicativa” diretta ad “alzare i toni”.