Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Politica
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeVoto fiducia in FranciaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
PoliticaMeloni si infuria con Italia Viva: “Ero a New York con mia figlia, usato volo di linea. Azioni legali contro notizie infondate”
8 set 2025
REDAZIONE POLITICA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Meloni si infuria con Italia Viva: “Ero a New York con mia figlia, usato volo di linea. Azioni legali contro notizie infondate”

Meloni si infuria con Italia Viva: “Ero a New York con mia figlia, usato volo di linea. Azioni legali contro notizie infondate”

Una nota di Palazzo Chigi replica all’interrogazione del senatore Borghi che chiedeva conto sull’assenza della presidente del Consiglio agli eventi dello scorso weekend. “Regalo di compleanno per Ginevra, almeno una volta all’anno ha il diritto di fare la mamma”

Meloni si infuria con Italia Viva: “Ero a New York con mia figlia, usato volo di linea. Azioni legali contro notizie infondate”
Per approfondire:

Roma, 8 settembre 2025 – Dove era la premier Giorgia Meloni il weekend scorso se non al Forum di Cernobbio, alla camera ardente di Giorgio Armani e al Gran Premio di Formula uno a Monza?

E’ ciò che chiede il senatore Borghi attraverso un’interrogazione parlamentare e che manda la presidente del Consiglio su tutte le furie.

Palazzo Chigi risponde con una nota: "Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano 'misteri' sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all'anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre”. E svela l’arcano: “Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito", conclude la nota.

Meloni vede presidente polacco,comune sostegno a pace in Ucraina
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni

L’interrogazione che ha fatto infuriare la premier è stata depositata dal vicepresidente di Italia Viva, Enrico Borghi, e recita così: "La presidente del Consiglio dei ministri" intende "chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all'estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?", è scritto nell’interrogazione. "Organi di stampa - afferma Borghi - riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere un certo stupore nell'osservare come la presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza". 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giorgia Meloni