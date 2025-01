Meloni, Musk e il caso della lettera scarlatta. Cosa significa

Roma, 9 gennaio 2025 – I rapporti personali e l’amicizia con Elon Musk. Le relazioni con la possibilità che l’Italia si affidi a Starlink per il sistema satellitare di telecomunicazioni. Le possibili ingerenze del multimiliardario e la questione “sicurezza nazionale”.

Giorgia Meloni e il caso Starlink e Musk: "Non permetterà che venga apposta una lettera scarlatta"

I legami di Musk con Trump. La possibile ingerenza di uno degli uomini più ricchi del mondo sulle democrazie europee (e non solo). Le sue entrate a gamba tesa sulle questioni nazionali (come i suoi post su X in materia di immigrazione e Giustizia in Italia). Il suo potere mediatico sui social (è tra l’altro proprietario di X, ex Tweeter). Insomma, buona parte della conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni con i giornalisti ha ruotato intorno alla figura di Elon Musk.

Domande alle quali Meloni ha risposto punto su punto facendo anche un riferimento a “La lettera scarlatta”. "Nessuno ponga una lettera scarlatta" nei confronti di Elon Musk, "è un tema di sicurezza nazionale e come tale va trattato". Così la premier ha risposto alle domande in riferimento al dossier Starlink, il progetto per le connessioni satellitari di Space X della società di Elon Musk. "Non ho mai parlato personalmente con Elon Musk di queste vicende, non sono abituata a usare il mio ruolo per fare favori agli amici, ma neanche accetto se il problema sono le idee di Musk", ha spiegato.

Ma cos’è la “lettera scarlatta”? “La lettera scarlatta” è il titolo di un classico della letteratura nordamercana, scritto da Nathaniel Hawthorne e uscito nel 1850 per i tipi di TiKnor, Reed and Field a Boston.

Hester Prynne, la protagonista, è una adultera e dalla relazione clandestina avuta mentre il marito è lontano dalla città ha anche avuto una bambina, rifiutando con ostinazione di rivelare il nome del padre della piccola. Una 'colpa' per cui la comunità puritana della Nuova Inghilterra in cui vive la condanna a portare una lettera 'A' di panno scarlatto sul petto.

Il libro, non solo per i temi del peccato e della colpa, ma soprattutto perché primo romanzo genuinamente americano anche nell'ambientazione, ebbe un immediato successo in patria e fuori. E “lettera scarlatta” ormai da decenni è l'espressione entrata nel parlare comune, metafora con cui abitualmente si indica una persona o una situazione da 'marchiare', da esporre alla gogna dell'opinione pubblica.