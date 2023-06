Meloni-Magi, scontro con urla sulla droga. Che cosa è successo alla Camera

Roma, 26 giugno 2023 – Duello in diretta sulle droghe alla Camera tra la premier Giorgia Meloni e Riccardo Magi di +Europa. Blitz dell’onorevole che ha interrotto la presidente del Consiglio durante l’intervento nella saletta della Camera alla Giornata contro le droghe. Magi ha esposto un cartello con la scritta "Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia".

A contestare la premier anche Antonella Soldo, presidente della associazione Meglio Legale.

"Abbiamo visto i risultati delle vostre politiche, non mi faccio intimidire", ha replicato Meloni. E ha continuato, alzando il tono di voce per coprire la contestazione: “Onorevole Magi, avete organizzato per anni convegni che nessuno si è permesso di bloccare, nessuno si è permesso di avere questa mancanza di rispetto”.

“Abbiamo visto i numeri e i risultati del lavoro che avete fatto in

questi anni”, ha replicato Meloni. Insistendo: “Le droghe fanno male tutte, non ci sono distinzioni sensate. Dire che non sono tutte uguali è una menzogna, un inganno e chi lo dice lo sa, questo ha prodotto conseguente pesantissime".