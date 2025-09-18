Meloni "L’odio è un business"

Finisce con un selfie di gruppo e l’inno di Mameli, Giorgia Meloni, i leader del centrodestra di governo – i vicepremier Tajani e Salvini, Lupi e De Poli – e Francesco Acquaroli insieme sul palco di piazza Roma, ad Ancona, applausi e sventolio di bandiere, ottomila persone secondo gli organizzatori. Cartolina dal capoluogo delle Marche Ohio d’Italia, prime nel filotto delle regionali d’autunno, all’ultimo miglio di una campagna elettorale che sa tanto di sfida nazionale, anche nel confronto a distanza tra la premier e la ’triplice’ di governo e la segretaria dem Elly Schlein, che a meno di ottanta chilometri parla dalla piazza di Pesaro per tirare la volata allo sfidante di Acquaroli, l’eurodem Matteo Ricci. Il derby delle piazze nelle Marche specchio e crocevia dell’Italia, dove sulla conferma del fedelissimo Acquaroli – governatore uscente di FdI – si misura l’appeal del governo e si gioca il primo tempo della partita delle regionali. Come a dire: qui si parrà la tua nobilitate.

Stessa città, stessa piazza del 23 agosto 2022, il debutto da underdog della fortunata campagna per le politiche. "Siamo al governo da tre anni e c’è più gente di allora – scandisce "orgogliosa" Meloni –, ma con un’Italia seria, rispettabile, schietta e autorevole, punto di riferimento per l’Europa e l’Occidente in un contesto internazionale complesso, e di questo tutto il Paese deve essere fiero". Il governo, già. "Siamo il quarto più longevo della storia repubblicana e tra un mese saremo il terzo. Fatevene una ragione (rivolta alla sinistra, ndr), stiamo insieme da trent’anni e continueremo a starci", rivendica la premier per smontare la prima di "una lunga serie di previsioni della sinistra", "non ne azzeccano una da trent’anni". Il clichè è questo, "l’Italia fiera" contro i ’gufi’, il "governo del fare" contro "il business dell’odio", contro chi tifa contro e basta, con tanto di citazione del conte Mascetti di ’Amici miei’. "Sarebbe fiero dell’altro Conte, Giuseppe", quando "dice: abbiamo un progetto, mandare a casa Meloni. Che progetto è?" La piazza ribolle, applausi.

Trentacinque minuti a braccio nei quali la premier parla di tutto: grandi temi internazionali ("usiamo la nostra credibilità per portare pace"), crisi in Medio Oriente ("scatenata dai terroristi di Hamas", ma "la reazione di Israele è spopositata, né condividiamo la scelta di occupare Gaza"), reddito di cittadinanza ("nel nostro mondo c’è il diritto al lavoro") e tutti i grandi cavalli di battaglia del centrodestra, dallo stop all’immigrazione illegale alla riforma della giustizia contro "la degenerazione delle correnti", fino alla difesa del decreto sicurezza. L’Italia come le Marche, dove "abbiamo invertito un destino di declino grazie al lavoro di governo e Regione, e i risultati stanno arrivando". Poi il plauso ad Acquaroli. "Dicono non sia un bravo comunicatore, questo mi fa sorridere. Fidatevi di un politico che fa più di quanto parli".

E dal palco il governatore uscente rivendica i risulati di cinque anni, dalla sanità all’economia, infrastrutture, aeroporto, rilancio delle aree interne. "Qualcosa di straordinario sta avvenendo nella nostra regione", ma "nessuno nella sinistra riesce dirlo", scandisce. E Tajani oppone "un’alleanza politica dal 1994" al "cartello elettorale della sinistra", chiama nel "grande centro di Forza Italia" i moderati che nel campo opposto non si riconoscono nella "politica estremista di Schlein e Conte", respinge "il linguaggio dell’odio" e spinge sull’export e sulla Zes, mentre Salvini rivendica "il grande lavoro nelle infrastrutture, in tre anni abbiamo fatto quello che in trent’anni i compagni non erano stati capaci di fare". "Nessuno può fermare il cambiamento delle Marche". Sipario.