Meloni "Israele oltre il limite"

Lo aveva già detto, ma la solennità della sede moltiplica la portata della critica. Giorgia Meloni parla all’Assemblea generale dell’Onu e, pur riconoscendo la "legittimità iniziale" della reazione israeliana al 7 ottobre, punta il dito: "La reazione a un’aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità". Invece, a Gaza "Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese". E non è l’attacco più duro: "Israele non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo". Questo quadro, avverte, ci spinge "a votare a favore di alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea". Si tratta delle misure contro i ministri estremisti e i coloni israeliani violenti. Sul piatto forte, le sanzioni commerciali, Roma e Berlino sono ancora al lavoro per trovare una posizione comune che difficilmente si tradurrà in un’approvazione secca delle proposte di von der Leyen.

Se questo è vero, è vero pure che la posizione dell’Italia resta prudentissima e non molto distante da quella dell’amico Trump. Sul riconoscimento dello Stato palestinese, Meloni ribadisce le due "precondizioni irrinunciabili": il rilascio degli ostaggi e la rinuncia di Hamas a ruoli nel futuro governo. La premier guarda con favore al piano sostenuto da Tony Blair: una transizione gestita da un’autorità indipendente creata con il supporto dei Paesi arabi. Sarà alla base della mozione che il centrodestra presenterà il 2 ottobre in Parlamento. Meloni, però, ci tiene a specificare che non si può accusare solo Israele: "È Hamas ad aver scatenato la guerra. Ed è Hamas che potrebbe farla finire liberando subito gli ostaggi". Se Hamas ha innescato la miccia in Medio Oriente, l’origine del male per lei va cercata a Mosca: "Attaccando Kiev, la Federazione russa ha calpestato l’articolo 2 dello Statuto dell’Onu. Questa ferita al diritto internazionale ha avuto effetti destabilizzanti e ha fatto detonare altri focolai di crisi".

La politica internazionale occupa buona parte dei sedici minuti del discorso, pronunciato in italiano, davanti a un’aula semivuota a causa dell’ora (poco dopo le 20 a New York, le due di notte passate in Italia). Ma è la seconda metà dell’intervento quella che più le interessa, laddove prova a indicare una strategia per affrontare non solo la crisi dell’Onu, ma anche la situazione globale. La sua formula, seppur presentata con toni diversi, non si discosta da quella del presidente americano. Per le Nazioni Unite auspica una riforma profonda: "Un’istituzione efficiente e trasparente". Una struttura adeguata alla fuoriuscita dalla "globalizzazione fideistica" che ha prodotto conseguenze gravi: "Ha danneggiato cittadini, famiglie, imprese". In breve: l’Onu del ritorno alla sovranità.

Come primo passo, dovrebbe riscrivere le convenzioni internazionali, a partire da quelle su migrazione e asilo, partorite da un mondo che non c’è più. "Oggi quelle convenzioni vengono interpretate in modo ideologico da magistrature politicizzate, finiscono per calpestare il diritto e addirittura per tutelare i criminali in nome di presunti diritti civili". In un solo passaggio prende di mira buona parte dei bersagli della destra occidentale: immigrazione, convenzioni internazionali, magistratura. Né risparmia il Green Deal a cui attribuisce la colpa della crisi industriale che flagella l’Occidente: "Le cose andranno molto peggio se non si fermano i modelli di produzione insostenibili che stanno portando alla deindustrializzazione". L’ecologismo ideologico ha "quasi distrutto il settore dell’automobile in Europa, creato problemi in America". Conclusione apocalittica: "Bastano pochi decenni per ritrovarsi in un deserto industriale. Dove non c’è nulla di verde".

Insomma, quello che ha proposto Giorgia è una versione politicamente accorta, mediata con le esigenze europee, della strategia di “the Donald“ e dei suoi MAGA. Del resto appena tornata a Roma commenta sui social la scritta “Meloni come Kirk“ comparsa alla stazione di Porta Susa, a Torino. "Essere accostata a lui è motivo di orgoglio". L’Occidente sarà pure diviso in due, ma la destra è una sola.