Meloni riappare dopo le vacanze: “Eccomi qui. Estate difficile? Per altri, io fortunata”

Roma, 27 agosto 2024 – Meloni irreperibile? Non più. Con un fragoroso “Eccomi qua”, la premier ha postato un video su Facebook direttamente dal suo ufficio a Palazzo Chigi, proprio per mettere a tacere le voci di chi sosteneva che la presidente del Consiglio fosse sparita.

A detta della stessa premier, era semplicemente in vacanza.

"Eccomi qui, sono ricomparsa – dice sorridente e abbronzata nel video -. Sono a Palazzo Chigi. Sono grata per avere avuto la possibilità di riposare un po', di ricaricare le batterie, di passare del tempo con mia figlia – ammette -. Sono consapevole di essere una persona fortunata anche per questo, in quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito 'la difficile estate della Meloni'. So che invece le estati difficili sono quelle di altri, di chi le vacanze non ha potuto farle: voglio dire a loro e a tutti gli italiani che farò buon uso di questa energia che ho potuto mettere da parte in questi giorni, anche se non ho mai smesso di fare il mio lavoro, di seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità".

E ancora: "Saprò fare buon uso di questa energia, sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione".

La premier è tornata da Palazzo Chigi dopo un paio di settimane di vacanza, in cui l'unico intervento che si è ‘concessa’ è stato per difendere la sorella Arianna riguardo all’ipotesi di future indagini a suo carico per il presunto ruolo ai tavoli che contano sulle nomine della Rai e non solo. Sorella che ha peraltro appena annunciato la fine della sua storia con il ministro Francesco Lollobrigida, il quale in un lungo post ha stoppato il 'voyerismo’ intorno alla fine del suo rapporto trentennale con la sorella della premier, ugualmente prodiga di elogi e parole di stima verso l'ormai ex partner, al fine di non metterne in discussione in alcun modo il ruolo.

Tirato in ballo come possibile flirt di Arianna Meloni, oggi ha detto la sua anche il conduttore tv Stefano De Martino, che incalzato nel corso della conferenza stampa della nuova stagione di ‘Affari tuoi’ ha laconicamente risposto: “Io non conosco Arianna Meloni''. E riguardo al fatto che un eventuale legame avrebbe in qualche modo favorito la sua escalation in Rai, il conduttore ha replicato seccamente come già aveva fatto in occasione della presentazione dei palinsesti della Rai a Napoli. ''Come è nata la polemica? Non lo so, non conosco il percorso creativo di alcune notizie'', ha aggiunto.