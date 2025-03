Meloni: “Concordo con Vance, l’Europa si è un po’ persa. Trump non è un avversario”

Roma, 28 marzo 2025 – Giorgia Meloni si dice d'accordo con J.D. Vance quando il vcepresidente Usa afferma che l'Europa ha abbandonato il suo impegno per la libertà di parola e la democrazia. "Lo dico da anni... l'Europa si è un po' persa", afferma la presidente del Consiglio in un'intervista al Financial Times, chiarendo che - a suo avviso - le critiche di Trump all'Europa non erano rivolte al suo popolo, ma alla sua "classe dirigente e all'idea che invece di leggere la realtà e trovare modi per dare risposte alle persone, si possa imporre la propria ideologia".

La premier liquida come "infantile" e "superficiale" l'idea che l'Italia dovrà scegliere tra Usa ed Europa, insistendo sul fatto che difenderà gli interessi dell'Italia. "L'Italia può avere buoni rapporti con gli Usa e se c'è qualcosa che l'Italia può fare per evitare uno scontro con l'Europa e costruire ponti, lo farò - ed è nell'interesse degli europei". Meloni chiarisce di non vedere il presidente degli Stati Uniti come un avversario e che continuerà a rispettare gli Usa "primo alleato dell'Italia". "Sono conservatrice. Trump è un leader repubblicano. Di sicuro sono più vicina a lui che a molti altri, ma capisco un leader che difende i suoi interessi nazionali. Io difendo i miei", aggiunge.

Quanto ai dazi, mentre la Commissione europea ha promesso di reagire, per Meloni bisogna ''mantenere la calma'' e ''lavorare per una buona soluzione comune''. "A volte ho l'impressione che rispondiamo semplicemente d'istinto – spiega Meloni –. Su questi argomenti bisogna dire: 'Mantenete la calma, ragazzi. Pensiamoci'". Anche se, aggiunge, ''non è facile competere con qualcuno che in un giorno può firmare 100 ordini esecutivi". La premier tuttavia sottolinea che gli Stati Uniti perseguivano da tempo un programma sempre più protezionistico e a questo proposito ha citato l'Inflation Reduction Act di Joe Biden. "Pensate davvero che il protezionismo negli Stati Uniti sia stato inventato da Donald Trump?", si chiede retorica.