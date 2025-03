Meloni in Senato: “Sosteniamo gli sforzi di Trump in Ucraina”. E critica Londra e Parigi

Roma, 15 gennaio 2025 – Giorgia Meloni interviene in Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo. Al centro del suo intervento il “complesso quadro internazionale”, con la ripresa della guerra a Gaza, la difficile trattativa per la pace in UcraIna (“dove sosteniamo il piano di Trump per il cessate il fuoco”, mentre la proposta di Francia e Gb sulle truppe è “molto complessa e rischiosa”), il nodo migranti e la partita dei dazi avviata dal presidente Usa. La premier rivolge anche un “affettuoso saluto” a Papa Francesco: "Non ha mai fatto mancare la sua guida, spero si ristabilisca il prima possibile”.

La diretta

Dazi

Sulla questione dei dazi "sono personalmente convinta che si debba usare concretezza e pragmatismo per cercare un possibile terreno di intesa" ed evitare una guerra "che non servirebbe a nessuno né agli Usa né all'Europa. Non sarebbe saggio cadere nella tentazione di rappresaglie che diventano circolo vizioso" e "in cui tutti perdono". Aggiunge Meloni: “Non sono certa che sia buon affare rispondere a dazi con altri dazi, spenderemo le energie dell'Italia per soluzioni di buon senso guidate più che dall'istinto dalla logica di reciproco rispetto".

Ucraina

"Sosteniamo gli sforzi del presidente Donald Trump" per una soluzione della guerra in Ucraina, dice la premier Meloni. L'Italia considera “la proposta del cessate il fuoco un primo passo per una pace duratura. Questo passo in avanti" deve essere sostenuto "compattamente rimettendo la responsabilità in mano alla Russia" che - chiede la premier - "deve giocare a carte scoperte".

Quindi non risparmia qualche critica agli alleati europei: "Ho sentito molte ricostruzioni e vorrei ribadire alcuni punti fermi: il primo è la ferma e totale condanna della brutale aggressione all'Ucraina e il sostegno al popolo ucraino che non è mai stato in discussione". Quindi si sofferma sull'invio di truppe che "non è mai stato all'ordine del giorno" e la soluzione “proposta da Gran Bretagna e Francia” per l’Ucraina “è una proposta molto complessa, rischiosa e poco efficace".

Usa ed Europa

"È un banale dato di realtà che non è possibile immaginare una garanzia di sicurezza duratura dividendo l'Europa e gli Stati Uniti. E' giusto che l'Europa si attrezzi per fare la sua parte - dice Meloni - ma ingenuo pensare possa fare da sola fuori dalla cornice" della Nato.

Notizia in aggiornamento