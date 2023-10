Meloni-Giambruno, le reazioni. Salvini: “Avanti a testa alta”. Solidarietà da Calenda: vicenda sconcia

Roma, 20 ottobre 2023 – La notizia della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno scuote il mondo della politica (e non solo). La premier ha ufficializzato stamane sui suoi canali social la fine della relazione con il giornalista di Mediaset: "Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo”, è quanto scritto dalla premier in un post su Facebook.

Le reazioni

“Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia. L’uso strumentale dei fuori onda da parte di reti TV collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni", commenta Carlo Calenda in un tweet, “Io sono un avversario di Giorgia Meloni, ma oggi ha tutta la mia solidarietà”. “Solidarietà e comprensione, solo questo. Pensando che è un fatto personale che ha diritto di non diventare un maldestro manganello politico”, commenta l’ex Italia Viva Ettore Rosato. L’eurodeputata PD Alessandra Moretti definisce Meloni una “donna libera” e dichiara: “Restare donne oltre i ruoli che si ricoprono non e' un'impresa facile. L'amore per i nostri figli ci rende le rocce che siamo e ci fa scegliere per il meglio. La ragione di tutto sta li”. L’ex ministra della Famiglia Elena Bonetti difende su X la leader di FdI e sua figlia dall’accanimento mediatico: “Accade solo perché è premier. Che la si attacchi in questo modo per indebolirla politicamente è disgustoso”.

Non manca il supporto degli alleati del centrodestra. Matteo Salvini è il primo: “Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!”, scrive sui social. “Giorgia, ti abbraccio”, twitta il leader di Forza Italia Antonio Tajani. La deputata azzurra Rita Dalla Chiesa commenta sotto il post Instagram di Meloni: “Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto”.

I fuorionda

L’annuncio della premier segue le polemiche scaturite dalle rivelazioni di Striscia La Notizia, che nelle ultime due sere ha trasmesso dei fuori onda in cui Giambruno flirtava con due colleghe di Mediaset, dichiarando di “avere una tresca” con un’altra donna. Iniziativa – quella del programma satirico – criticata anche dagli avversari politici di Meloni.