Meloni: “Giambruno? Sto bene e non voglio più parlarne”

Il Cairo, 21 ottobre 2023 – Una domanda sulla sua relazione appena finita con un messaggio su X doveva esserle fatta. Meloni non si sottrae, ma è lapidaria. Al Cairo, dove la premier si è recata per un bilaterale con Abu Mazen, i giornalisti le hanno chiesto dell’ex compagno Andrea Giambruno e lei ha risposto: "Come sto? Sto bene, sto molto bene. Faccio il mio lavoro. Non c'è una parte politica, non voglio più parlare di questo".

Di parole forse ne sono state spese già troppe, a cominciare da quel faticoso messaggio social in cui la prima presidente del Consiglio donna annuncia pubblicamente la fine della sua storia d’amore durata quasi 10 anni.

'LA NOSTRA STORIA FINISCE QUI'. L'ADDIO DI MELONI A GIAMBRUNO

Una fine inevitabile – è il commento dei più – dopo le battutacce a sfondo sessuale dell’ormai ex compagno carpite da Striscia la Notizia in alcuni fuori onda della trasmissione ‘Diario del giorno’ condotta dall’ex first gentleman.

Un vero e proprio terremoto privato e pubblico allo stesso tempo, con ipotesi complottistiche e tesi molto più lineari.

Il Corriere della Sera ha rivelato oggi che Pier Silvio Berlusconi ieri avrebbe chiamato la premier, dicendosi ignaro di quello che sarebbe andato in onda a Striscia, mentre si pensava che il programma satirico e Meloni fossero d’accordo per dare il ben servito a Giambruno.

Ma a quanto pare prevale la tesi dell’indipendenza di Antonio Ricci, che ieri ha dichiarato all’Ansa: “La premier capirà che le ho fatto un favore”.

Lei intanto tira dritto e non ammette debolezze, come del resto fa “la roccia scavata da una goccia”, citando il postscriptum del suo messaggio di addio a Giambruno.

"Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre”, ha ripetuto incontrando la stampa al Cairo, al margine del vertice sulla pace, rispondendo a chi le domandava quanto le è costato fare questo viaggio all'indomani dalla separazione da Andrea Giambruno. Ma c'è una parte politica nel suo post di ieri, è stato obiettato. “Non c'è una parte politica - ha replicato Meloni -, di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”. Più chiara di così.

