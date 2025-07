Meloni, stop alla cittadinanza: “Non è una priorità”. Telefonata con Trump su dazi e Kiev

Manduria (Taranto), 4 luglio 2025 – Sotto il caldo della campagna pugliese, il pezzo forte della terza edizione del Forum in Masseria di Bruno Vespa, organizzato con Comin & Partners, arriva nel tardo pomeriggio. Giorgia Meloni è solo videocollegata, ma l’intervista a tutto campo serve per rimettere in fila (e forse anche in riga) alcuni degli argomenti più caldi della politica nazionale e internazionale.

Prima di lei, sul palco della rassegna alla Masseria Li Reni di Manduria, era stata anticipata da alcuni dei suoi ministri, Urso, Calderone, Pichetto Fratin. Ma a stuzzicarla, a distanza, era stato un suo predecessore a Palazzo Chigi, Paolo Gentiloni. “Era più a suo agio con Biden che con Trump, che è un carramato nei confronti degli interessi americani ed europei”, punge l’ex commissario Ue, oggi presidente della task force dell’Onu sul debito.

In realtà Gentiloni, a un certo punto, la stoccata la lancia anche a qualcun altro, più nel suo campo che altrove: “Non c’è più una difesa che viene da fuori. Dovremmo fare uno sforzo, tutte le forze politiche, per spiegare che bisogna fare questo, invece di trasformarlo in una battaglia politica. È sbagliato dire “armi o sanità“”.

Giorgia Meloni in videocollegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa

Telefonata con Trump: dazi e Ucraina

Ma quando arriva il momento della premier, anche un po’ in anticipo sulla tabella di marcia, tocca a lei dirimere le questioni più spinose. Partendo da Trump, appunto. “L’ho sentito e abbiamo parlato di dazi e Ucraina. Su Kiev – assicura Meloni – non ci sarà alcun disimpegno da parte degli Stati Uniti. Non hanno interrotto le forniture di armi”.

E i dazi, appunto? “Abbiamo lavorato per cercare di risolvere problemi e far sì che il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico fosse franco e costante. Siamo soddisfatti per aver ricostruito un dialogo che appariva interrotto e ora è continuativo ma non posso entrare nel merito di eventuali accordi”, risponde cauta a Vespa. Certo è che, non si nasconde Meloni, “un aumento delle spese per la difesa europea può facilitare un accordo di buonsenso sui dazi”.

"Il protocollo Albania va avanti”

C’è la guerra, è chiaro. Anzi, ci sono le guerre. Compresa quella commerciale. Quindi ciò che succede fuori dai confini italiani/europei è al centro di tutto, ma la premier è qui anche per ribadire la linea alla maggioranza e frenare fughe in avanti e tensioni crescenti. Sui migranti rivendica che con il decreto flussi si agisce entro le regole, mentre la sinistra voleva le porte aperte. E “il protocollo Albania va avanti”. Sulla cittadinanza, keggi ius scholae, che al tema migranti è intimamente connessa, ma è un problema soprattutto interno, non transige: “Il centrodestra è composto da forze politiche diverse, da sensibilità diverse, altrimenti saremmo un partito unico, ma questa è anche la ragione per la quale ci siamo dotati di un programma di governo. Io penso che sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità indicate nel programma, il tema della riforma della cittadinanza non è tra queste”. Messaggio chiarissimo a Forza Italia, vedremo che risposta darà sullo stesso palco domani Antonio Tajani...

Riforme giustizia a referendum

I messaggi chiari e puntuti li manda anche all’opposizione, certo. Soprattutto sulle riforme. “Le dinamiche e le tempistiche delle riforme e dei referendum su giustizia e premierato dipendono dal Parlamento, per me è importante realizzarle. Se il referendum sul premierato si terrà nella prossima legislatura non si potrà dire che è una riforma che garantisce noi stessi e si potrà parlarne nel merito”.

Ma maggioranza, per Meloni, non vuol dire solo ragionare in termini nazionali. E così si dice “fiduciosa che il Ppe dimostri buonsenso sul green deal”, uno dei terreni su cui la convergenza tra popolari europei e conservatori potrebbe realizzarsi eccome.