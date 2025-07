Meloni e il rebus Veneto. Si tratta per il candidato

Continua il braccio di ferro tra FdI e Lega in Veneto. Un nuovo vertice dei leader è previsto, al momento, tra oggi e domani. A sinistra non è che ci siano meno problemi: in Puglia la strada del campo largo a sostegno di Antonio Decaro si è incagliata, con Giuseppe Conte che avverte il Pd: serve un cambiamento radicale rispetto alla giunta Emiliano. Perlomeno si registra il passo avanti per la candidatura di Roberto Fico in Campania dove nel centrodestra prende forma l’apertura di Fi alla candidatura di Edmondo Cirielli. "Se si concretizzasse la sosterremmo", dichiara Noi Moderati in una nota, ritenendo comunque valida la proposta della loro Mara Carfagna. Tornando al Veneto, saltata qualsiasi possibilità di ripresentarsi per Luca Zaia, sul tavolo ci sono tanti desiderata. I nomi che circolano sono quelli dei leghisti Alberto Stefani e Mario Conte; per FdI quelli di Luca De Carlo, Raffaele Speranzon e Elena Donazzan; per Forza Italia di Flavio Tosi. Le trattative vanno avanti, con la Lega determinata a tenere il punto su un suo candidato. Ma Giorgia Meloni accarezza con decisione l’ipotesi di avere il suo candidato. Partita ancora aperta, insomma, mentre per il centrosinistra, sfumate le candidature civiche, si è arrivati al nome di Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso (Pd) riformista.