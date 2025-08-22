Meloni e il governo esultano: "Finiti decenni di illegalità. La nostra è tolleranza zero"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispolvera una formula cara all’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani: "Tolleranza zero". A metà mattina, quando poliziotti e carabinieri hanno già sgomberato il centro sociale Leoncavallo di via Watteau, il numero uno del Viminale rivendica l’azione delle forze dell’ordine: "Lo sgombero del Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità. Per trent’anni quell’immobile è stato occupato abusivamente. E al danno si è aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell’occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalità". È a questo punto che Piantedosi rilancia lo slogan tanto caro all’ex primo cittadino della Grande Mela negli anni Novanta: "Il Governo ha una linea chiara: tolleranza zero verso le occupazioni abusive. Dall’inizio del nostro mandato sono già stati sgomberati quasi 4mila immobili. Lo sgombero del Leoncavallo è solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti".

Il centrodestra esulta in coro, con tutti i suoi leader, per la cancellazione di uno dei simboli milanesi della sinistra, quel centro sociale che nel 1994 aveva messo a ferro e fuoco la città dopo essere stato sgomberato dalla prima storica sede, proprio in via Leoncavallo, dall’allora sindaco leghista Marco Formentini. Il problema Leonka, però, non era finito, perché i disobbedienti si erano trasferiti per pochi mesi in via Salomone e, da 31 anni fino a ieri mattina, in un’ex cartiera di proprietà della famiglia Cabassi in via Watteau.

Oltre tre decenni in cui la destra milanese e nazionale ha sempre chiesto lo sgombero del centro sociale. Una promessa che ieri è diventata realtà. Evento politico storico, a suo modo. Tanto che a scendere in campo in prima persona è la premier e leader di FdI Giorgia Meloni: "In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque".

Di prima mattina, sui suoi profili social, ancor prima delle parole della Meloni, il ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, milanese doc, segnala la sua soddisfazione per lo sgombero del Leonka: "Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!". Lontani i tempi in cui un giovane consigliere comunale del Carroccio, lo stesso Salvini, difendeva i leoncavallini ("conosco quei ragazzi, i violenti sono pochi").

Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, su X, si unisce al coro di soddisfazione del centrodestra: "Occupare uno spazio altrui è illegale. Significa violare il diritto di proprietà, significa violare la libertà altrui. Lo sgombero di un centro sociale a Milano, che per tanti anni ha rappresentato abusivismo e degrado, significa riportare legalità e rispetto delle regole. Grazie alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di sfratto del Leoncavallo. Per noi non è un operazione politica, ma di giustizia. Non c’è differenza tra occupazioni di sinistra o destra, entrambe configurano un reato". Intanto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, milanese, sottolinea che "finalmente si fa rispettare il diritto e dopo più di venti anni dalla richiesta di sgombero ed oltre cento rinvii si restituisce un immobile ai legittimi proprietari, grazie anche alle norme contenute nel Dl Sicurezza contro le occupazioni abusive". Il governatore lombardo e lumbard Attilio Fontana, infine, ironizza: "Verrebbe da dire, viste anche le condizioni climatiche di queste ore a Milano, “tanto tuonò che piovve!“. Ripristinare la legalità dovrebbe essere la normalità, con il Leoncavallo non è stato proprio così. Speriamo che l’azione delle forze dell’ordine, cui va il nostro ringraziamento, abbia un effetto definitivo".

Massimiliano Mingoia