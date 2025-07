Meloni e il cinema: "Sistema distorto". Aperti dieci fascicoli su film sospetti

di Antonio Troise ROMA A sollevare il caso era stato l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ora si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Soprattutto dopo il caso del film fantasma di Kaufmann, il finto regista a cui fu concesso un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione del film ‘Stelle della Notte’, mai realizzato, e oggi nei guai per il duplice delitto di Villa Pamphili, in cui sono morte sua moglie e la bambina. Una brutta storia che getta un’ombra su un settore che da mesi è nella bufera.

Sangiuliano ha anche raccontato che, qualche giorno fa, ha ricevuto una telefonata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Una breve chiacchierata durante la quale il titolare di via Venti Settembre gli avrebbe confessato di aver pensato proprio all’ex ministro della Cultura dopo lo scandalo del film fantasma. Come a dire: ci avevi visto giusto. Mentre l’attuale responsabile del dicastero della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato in Parlamento una nuova stretta sul tax credit, proprio per evitare il ripetersi di episodi come questi. Un caso che ha già spinto alle dimissioni Nicola Borrelli, il gran cerimoniere dell’audiovisivo italiano, non coinvolto nell’inchiesta giudiziaria ma che, per anni, ha gestito il settore. "I documenti erano in regola", aveva sottolineato Borrelli a proposito della pratica Kaufmann. Ma evidentemente le sue parole non sono state considerate sufficienti, se non altro dal punto di vista politico.

Un fatto è certo: alla procura di Roma sono stati aperti 10 fascicoli per 200 milioni di euro finiti a pellicole sospette. La settimana scorsa è scattato il sequestro di documenti proprio negli uffici della Direzione Generale Cinema, dove il ministro Giuli si è presentato in prima persona con la polizia giudiziaria. Ma i fari sulla gestione a dir poco "allegra" del credito di imposta si erano accesi da tempo, mettendo in luce un meccanismo perverso che sembrava fatto apposta, come hanno più volte spiegato gli esperti del settore, per far lievitare alle stelle i costi delle produzioni. Come a dire: più spendi, più incassi incentivi. Per non parlare, poi, dei film regolarmente finanziati e che non sono mai stati proiettati nelle sale.

Il risultato è che in sei anni, il tax credit è costato alle tasche dei contribuenti qualcosa come 3,5 miliardi di euro, con un fiume di centinaia di milioni finito proprio nelle casse delle aziende estere, fra le quali, probabilmente, quella di Kaufmann. Solo nella legge di bilancio di quest’anno, ad esempio, oltre un miliardo e 60 milioni sono stati stanziati per sostenere il cinema e gli spettacoli dal vivo. Numeri che erano stati del resto denunciati proprio qualche mese fa dalla Fieg, la Federazione Italiana degli Editori di Giornali, che aveva anche sottolineato come, per un settore strategico per la vita democratica e la qualità dell’informazione offerta ai cittadini, come quello dell’editoria, erano stati stanziati solo un settimo di quanto si dà al cinema, alla lirica, alla danza e ai circhi e poco più di un millesimo di quanto si è speso per il superbonus del 110%.

Nei giorni scorsi, l’assemblea della Fieg è tornata a sollecitare una legge di riforma del settore alimentata con risorse certe destinate a garantire un’offerta di informazione di qualità, cartacea e online, con un contributo rapportato alle copie vendute e agli utenti dei siti di informazione professionale e ad incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria (quotidiani, periodici, agenzie di stampa e imprese radiofoniche e televisive). Risorse che dovrebbero sostenere la rete di vendita e di distribuzione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nelle aree sprovviste di edicole. Strumenti fondamentali per sostenere un settore alle prese con le profonde trasformazioni indotte dalle innovazioni tecnologiche e con la concorrenza sleale delle grandi piattaforme digitali, ma che rappresenta un volano fondamentale per un Paese moderno.