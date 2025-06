Meloni: diritto al non voto

Centrodestra in pressing per l’astensione, con in prima fila la premier, Giorgia Meloni, mentre il centrosinistra – che tifa per il raggiungimento del quorum, ma senza crederci troppo – ne fa, alla fine, una questione di numeri. "La premier Meloni ha preso alle elezioni 12 milioni e 300 mila voti – ha spiegato il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia – se al referendum andassero a votare 12 milioni e 400 mila persone, sarebbe un avviso di sfratto alla presidente del Consiglio". Perché Giorgia Meloni, come praticamente tutte le forze di maggioranza, sta davvero facendo campagna per l’astensione, per scongiurare il raggiungimento del 50% degli elettori necessario a rendere la consultazione valida. Chi andrà alle urne – è il calcolo del Pd – disattende le indicazioni del governo e quindi, di fatto, lo sfiducia. Un sillogismo politicamente traballante, ma tecnicamente esatto. Ieri, però, Meloni ha voluto pestare ancora di più sull’acceleratore della diserzione al voto: "Ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne, ma non condivido i contenuti dei referendum e non votare è un diritto di tutti". E rivendicando il fatto che "l’astensione al referendum è un diritto", ha assicurato che il governo arriverà a fine legislatura e che non ci saranno "ribaltoni", anche nel caso di un risultato negativo alle prossime regionali d’autunno.

Sul voto dell’8-9 giugno, tuttavia, fatto che considera "tutta una questione interna" alla sinistra che "chiede di abrogare norme fatte da loro", ha confermato che andrà al seggio "per rispetto per l’istituto del referendum", ma non ritirerà la scheda. "L’astensione è un diritto di tutti", sostenuto anche da partiti di sinistra nel passato, ha detto. Oppure, ha chiesto poi polemicamente, "è un diritto solo di lavoratori e non lavoratori di sinistra?". Nel merito dei quesiti, comunque, ha detto di essere "contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza".

Per la segretaria Pd Elly Schlein, Meloni dovrebbe avere "il coraggio di invitare a votare No. Invece, sceglie la strada dell’astensione per affossare i referendum: è una cosa vergognosa". Gli aventi diritto al voto sono oltre 51 milioni. Per il centrodestra conta il quorum. Nessun altro dato sull’affluenza potrà essere letto come un segnale politico. "Se non si raggiunge il 50% il referendum è nullo – ha tagliato corto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo –. Noi pensiamo che su certi temi importanti il luogo migliore per discuterne a livello democratico sia il Parlamento". Anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, non sembra investire troppo sul pallottoliere: "Non mi metto a fare previsioni, la democrazia è un concetto che va alimentato ogni giorno, significa partecipazione. I governanti che dicono di non andare a votare stanno dicendo: state tranquilli, non esercitate i vostri diritti, fate fare a noi. Bisogna ribellarci, bisogna andare a votare". Stesso appello dalla capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga: "La destra invita all’astensione. Non vogliono che sia il nostro voto democratico a garantire più tutele per i lavoratori e più inclusione. Votiamo cinque Sì". Una spinta alla partecipazione potrebbe arrivare dalla manifestazione di domani a Roma per Gaza promossa da Pd, Avs e M5s. Mentre oggi a Milano ci sarà un evento di Azione e Iv. "Non c’è da fare polemica – ha commentato Conte – faranno una manifestazione contro lo sterminio? Ben venga. Precisano che sono contro l’antisemitismo? Lo sono anche io, lo siamo tutti".