Meloni conquista il Meeting

Al Meeting si è chiuso un cerchio per Giorgia Meloni. L’abbraccio del popolo di Comunione e Liberazione è ancora più caloroso di quello di tre anni fa: la standing ovation, oltre un minuto di applausi durante il suo discorso, la commozione della stessa Meloni per l’accoglienza ricevuta. Dal 2022 al 2025: allora da Rimini cominciò la corsa verso Palazzo Chigi, stavolta il Meeting è il palcoscenico dal quale tracciare la rotta che il governo seguirà nei prossimi mesi. "Un onore esserci" premette Meloni, commossa, alla prima partecipazione da premier. Da qui riparte il governo, dopo la pausa estiva. Siamo ben oltre i significati simbolici: ieri il Meeting, oggi il Consiglio dei ministri. E a Rimini in 50 minuti il capo del governo mette in fila le sfide che attendono l’esecutivo, dalla politica estera alle riforme.

Prima di tutto un plauso ai volontari, anima della kermesse di Comunione e Liberazione, quella che dà voce a tanti giovani "così anticonformisti da preferire l’impegno ai video sui Tik Tok". Poi il discorso di Meloni entra nel vivo. "Potrei ricordare i tanti profeti di sventura che indicavano nella politica estera l’eventuale nostro tallone di Achille. Posso solo augurarmi che in cuor loro siano tutti contenti di essersi sbagliati". Oggi l’Italia è "considerata protagonista" sugli scenari internazionali, rivendica Meloni. E a proposito di ’mattoni nuovi’ – il riferimento è al titolo della 46esima edizione del Meeting – in Ucraina s’intravedono "spiragli di negoziati per la pace. La proposta italiana, basata su un meccanismo ispirato all’articolo 5 della Nato, è la principale sul tavolo. Dobbiamo esserne orgogliosi".

Dall’Ucraina si passa al Medio Oriente. "Non abbiamo esitato un minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza e all’autodifesa di Israele dopo il massacro del 7 ottobre. Però allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione – quella di Israele – che è andata oltre il principio di proporzionalità. Hamas rilasci gli ostaggi israeliani, chiediamo a Israele di cessare gli attacchi". Tirando le somme, Meloni si dice "fiera che l’Italia non venga più considerata la grande malata d’Europa, ma addirittura un modello". A proposito di Europa, "ha ragione Draghi, l’Ue così com’è è condannata all’irrilevanza geopolitica. Bisogna ridurre la burocrazia e sostenere la competitività delle imprese". Sui migranti arriva la stoccata. Stop ai flussi irregolari, l’obiettivo del governo ribadito anche a Rimini. "Ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare questo fenomeno con serietà e determinazione sarà rispedito al mittente. E non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano".

La premier annuncia a sorpresa la visita alla comunità di San Patrignano (che ha raggiunto subito dopo l’intervento al Meeting) prima di parlare del ruolo delle famiglie. "Solo nel 2024 abbiamo garantito benefici netti per oltre 16 miliardi di euro. Insieme al ministro Salvini stiamo lavorando a un grande piano casa per garantire prezzi calmierati alle giovani coppie. Però serve un clima culturale nuovo e diverso: non c’è nulla di moderno nell’affittare l’utero di una donna povera. Solo l’ignoranza può sostenere queste tesi deliranti".

Il lavoro "è una chiave di volta di questa impalcatura. Vogliamo concentrare la nostra attenzione sul ceto medio. E intendiamo continuare a sostenere le imprese con l’abbassamento strutturale del costo dell’energia". Poi, dal palco del Meeting, Meloni annuncia che il governo andrà avanti con tre grandi riforme. "Premierato, autonomia differenziata e Roma capitale, giustizia. Su quest’ultima in particolare non ci saranno passi indietro, nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare".