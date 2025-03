Meloni al congresso di Azione: “L’Italia sta in Europa, bisogna difendere l’unità dell’Occidente”

Roma, 29 marzo 2025 – “Non ho nessuna intenzione di sostituire alleati né di fare altri governi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ironizzando sulla sua presenza al congresso di Azione, in corso allo 'Spazio Eventi' del Rome Life Hotel di Via Nazionale. Al suo arrivo la presidente del Consiglio è stata accolta dall'applauso di delegati e ospiti e salutata dalla vice presidente Elena Bonetti, che stava parlando dal palco.

Giorgia Meloni

Dopo aver ascoltato, seduta in prima fila, l'intervento di Carlo Calenda, Meloni è salita sul palco per il suo intervento. “Dopo aver sentito Calenda porterò io un po' di moderazione in questo congresso – ha detto la premier –. Abbiamo fatto un po' discutere, con questa presenza, forse dovremmo interrogarci sul perché un normale confronto faccia discutere. Ho letto cose bizzarre, come la teoria secondo cui volevo concedermi una scorribanda tra i moderati. Dopo l'intervento di Calenda porto io moderazione. O cose surreali come quella che vengo qui per dare segnali agli alleati, che vorrei sostituirli. In Italia si passa dalla criminalizzazione dell'avversario a fare un governo insieme. Io sono qui per una ragione banale ma anche più profonda: io vengo da una storia politica di una comunità che ha fatto del confronto con le idee anche più distanti la cifra della propria dimensione, senza che potesse mettere in discussione l'identità. La politica si fonda su questo".

"Azione è una forza politica che si confronta sulle cose, che non ha paura di condividere le sue soluzioni – ha aggiunto Meloni nel suo intervento –, metterle a disposizione degli altri e della Nazione, quindi la capacità di guardare al risultato più che al posizionamento, sono qui anche per questo".

Parlando poi del suo rapporto con gli Usa di Trump. "Qualcuno ha detto che è scandaloso" quanto ho dichiarato al Financial Times su Vance, che "la Meloni dichiara di stare con Trump contro l'Europa. Io ho detto una cosa molto diversa. Io sto sempre con l'Italia, l'Italia sta in Europa ma anche per lavorare per rafforzare o difendere l'unità dell'Occidente che è un bene troppo prezioso per essere archiviato con leggerezza. E ringrazio von der Leyen che oggi in un'intervista ribadisce questa posizione. Farò quel che posso per difendere questa unità perché è necessario e giusto".