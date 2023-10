Meloni e gli insulti sessisti di “militanti Cgil”. La premier posta il video. Poi arriva la condanna di Landini

Roma, 8 ottobre 2023 – Le parole sono chiarissime, cantate in coro: “La Meloni è una p...” (bip). A pronunciarle, sabato 7 ottobre nella metropolitana di Roma, un gruppetto di – presunti – militanti Cgil. Anche se i dubbi sembrano pura teoria. Per dire: ha tutta l’aria di essere un partecipante al corteo l’uomo con maglietta rossa, bandiera e altoparlante.

La canzoncina è arrivata alla premier che ha postato il video con insulti sessisti sui social e lo ha accompagnato con due domande. “Cosa ne pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici” di alcuni militanti della Cgil? E cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini con la sua morale sempre pronta per gli altri...”.

La condanna di Maurizio Landini

Due ore più tardi – quando polemica e reazioni via social e agenzie erano ormai lievitate – è arrivata la risposta del segretario. “Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione”. “La Cgil da sempre - ha aggiunto il leader del sindacato di Corso Italia - contrasta in ogni luogo ogni forma di violenza fisica e verbale. E si batte per superare quella cultura patriarcale che è all’origine di ogni forma di violenza verso le donne”.

La condanna del Pd (con un ‘ma’)

Nel frattempo era già arrivata anche la condanna del Pd. Subordinata però a un ‘ma’ aggiunto subito dopo. Per la portavoce delle donne del Pd, Cecilia D'Elia, “i cori sessisti sono sempre un errore ma detto questo la manifestazione di ieri ha detto ben altro. Condanniamo i cori sessisti ma la presidente del Consiglio deve ascoltare tutti gli altri cori di quella piazza”, dai temi del lavoro a quelli della scuola ai diritti.

Ma le dichiarazioni non sono bastate a disinnescare la polemica. “Per il Pd e la Cgil il rispetto per la donna vale solo quando a finire nel mirino degli insulti non ci siano le esponenti del centrodestra. Un doppiopesismo che la dice tutta su come la sinistra concepisca il confronto politico, la democrazia e il rispetto per l’avversario”, attacca la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nell’esprimere “massima solidarietà” alla premier.

Giorgia Meloni e una lunga serie di insulti

Ma sono stati davvero tanti gli insulti che hanno accompagnato la carriera politica di Giorgia Meloni, anche prima del suo approdo a Palazzo Chigi. Chi non ricorda "la schiena lardosa della ricca e Svergognata, fascista ritratta al pascolo", come scrisse alla lettera su Instagram nel 2017 Asia Argento. Putiferio e scuse. Fino alla prossima polemica.