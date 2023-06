La Meloni al forum nella masseria di Vespa. Cena di pesce prima dell’intervista

L’intervista pubblica a Giorgia Meloni è solo rinviata: a stamattina. Ma la cena per e con la premier alla Masseria Li Reni (a Manduria in provincia di Taranto) , il buen retiro di Bruno Vespa e famiglia in terra di Puglia, è assolutamente confermata. E va in scena, come previsto, nel giardino, a una tavolata elegante e sobria.

Nel menù tagliatelle di seppia con salsa di zucchine alla scapece e mentuccia, granita di riccio e gamberi, cornucopia di orata ripiena di scarola e olive e colatura di alici: i vini, i bianchi e i rossi, sono quelli prodotti dal padrone di casa.

La Meloni – racconta e rassicura Vespa – parlerà oggi di "tutti i temi dell’attualità del giorno". A far slittare al giorno dopo il colloquio gli impegni della premier nella Capitale.

A tavola, quest’anno, si sono affollati e stretti i big delle aziende sponsor dell’evento, affidato per l’organizzazione a Comin & Partners. Tra i tanti, Poste Italiane, Ance, Novartis, Ferrovie Italiane, Ania, Confagricoltura.

Ma se la Meloni è l’ospite d’onore, nella rassegna pugliese di Vespa, da oggi a domenica, ci sarà una lunga serie di ministri all’interno di una sequenza intensa e densa di forum tematici. In arrivo da oggi Crosetto, Lollobrigida, Schillaci, Salvini, Urso, Pichetto, Fitto, Sangiuliano. Per l’opposizione ci sarà Giuseppe Conte, mentre la Schlein ha preferito non esserci. Per i Pd i due big pugliesi Michele Emiliano e Antonio Decaro.