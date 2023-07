Meloni sul caso La Russa: “Lo capisco ma non sarei intervenuta”

“Sul caso di Leonardo La Russa, da madre comprendo molto bene la sofferenza del presidente del Senato, anche se non sarei intervenuta" al posto suo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del vertice Nato di Vilnius. Ad ogni modo, ha sottolineato Meloni, "bisogna andare nel merito, capire cosa è accaduto, e qui la politica deve starne fuori".

La presidente del Consiglio è infatti stata sollecitata dai giornalisti sui temi caldi e sui rapporti fra politica e giustizia. In particolare sulla difesa di Ignazio La Russa nei confronti del figlio Leonardo che è stato denunciato per stupro da una 19enne. "Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi".

La Meloni ha poi affrontato le altre questioni che stanno intrecciando politica e giustizia. In particolare il caso Santanché. Un eventuale avviso di garanzia "non determina le dimissioni di un ministro, a maggior ragione con queste modalità". "E' una questione extrapolitica, che riguarda il suo ruolo di imprenditore, non quello di ministro che secondo me sta svolgendo molto bene. E' una questione molto complessa, che andrà vista nel merito quando sarà conosciuto ma credo che il merito competa alle aule dei tribunali, non a trasmissioni televisive. L'anomalia sta nel fatto che l'indagine non viene notificata al ministro ma a un quotidiano il giorno in cui il ministro va a riferire in aula, questo per me non è normale", ha stigmatizzato la premier.

"La nota Chigi non è riferibile al tema La Russa in alcuna misura, ma al combinato disposto fra l'imputazione coattiva a Delmastro, che è una cosa che guardo con stupore, di fronte una richiesta di archiviazione, una scelta lecita giuridicamente ma un fatto che non avviene quasi mai, nel momento in cui avviene nei confronti di un sottosegretario, io ne assumo la consapevolezza, esattamente come rispetto all'avviso di garanzia alla Santanché. Il fatto che si apprenda dai giornali non è normale in uno stato di diritto. Se saltano le regole uno si deve interrogare sul perché”.