Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue: “Stroncheremo in ogni sede il traffico di vite”

Roma, 28 giugno 2023 - La premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Migranti

Alla riunione “centrale sarà il tema delle migrazioni” e prima di tutto “sul punto mi unisco al cordoglio per la recente tragedia al largo delle coste greche”, ha detto la premier, sottolineando “l'impegno in ogni sede a stroncare il tragico traffico delle vite” che genera queste tragedie. La frase è stata sottolineata da un applauso dell'Aula.

Il Mes e l’interesse nazionale

“Non reputo utile all'Italia alimentare una polemica interna sul Mes. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c'è una questione di metodo su come si faccia a difendere l'interesse nazionale”.

La crisi russa

"L'Italia ha seguito con grande attenzione insieme ai suoi alleati gli sviluppi della crisi interna alla Federazione russa. Senza volerci addentrare in commenti su fatti interni alla Russia, mi limito a notare come questo episodio abbia contribuito a far emergere in maniera evidente le difficoltà che sta attraversando il sistema di potere di Putin e a smontare la narrazione russa secondo la quale in Ucraina stia andando tutto secondo i piani”