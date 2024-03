Giorgia Meloni incontra Joe Biden: la diretta

Si sta svolgendo oggi l'atteso confronto fra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca a Washington. Al centro del colloquio fra i due sono tanto l'agenda del G7 a presidenza italiana quanto la situazione internazionale - a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente - e i rapporti bilaterali. Giorgia Meloni ripartirà subito per Toronto dove domani alle 11.30 (17.30 italiane) incontrerà il Primo ministro Justin Trudeau. Entrambi, alle 18.30 locali, parteciperanno poi al ricevimento organizzato dal Governo canadese all’Art Gallery of Ontario con i rappresentanti della comunità italiana a Toronto ed esponenti istituzionali canadesi.

19:30 Meloni: "Joe, ti aspetto in Puglia" "Non vedo l'ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit dei leader del G7", che sarà "concreto e sostanziale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell'incontro alla Casa Bianca con il Presidente Usa Joe Biden. 19:27 Biden: "Grazie per il sostegno" "Voglio ringraziarti, Giorgia, per il sostegno sull'Ucraina da parte dell'Italia e dei Paesi del G7". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha salutato la premier Giorgia Meloni nel corso dell'incontro alla Casa Bianca. 19:26 "Ordine internazionale basato sulle regole"

"Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà" ha spiegato Giorgia Meloni. 19:24 Meloni: "Sosteniamo la mediazione Usa in Medio Oriente" "La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l'Italia ha concentrato il suo contributo su questo" ha sottolineato la premier Giorgia Meloni durante l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nello Studio Ovale, alla Casa Bianca. 19:02 Chico Forti torna in Italia "Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo Governo, della collaborazione con il Governo dello Stato della Florida e con il Governo federale che ringrazio" ha annunciato Giorgia Meloni dagli Stati Uniti.

18:58 Giorgia Meloni è arrivata alla Casa Bianca La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è da poco arrivata alla Casa Bianca per l'incontro con il Presidente americano Joe Biden. La premier è in visita a Washington nel contesto della presidenza italiana del G7 nel 2024.