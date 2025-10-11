Meloni attacca: sinistra fondamentalista: "La pace non è merito di Landini"

La premier gioca fuori casa, ma gioca lo stesso all’attacco. Ha in mano la carta vincente della tregua strappata dal suo amico Donald, e la cala con tutta la pesantezza possibile nel comizio di chiusura della campagna regionale per Alessandro Tomasi a Firenze. "Hamas non firma la pace per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla. C’è una persona da ringraziare: Trump, presidente repubblicano degli Usa". Complice anche la nuova mobilitazione annunciata contro la manovra, spara ad alzo zero contro il segretario generale della Cgil: "Quando Landini convoca lo sciopero generale della Cgil per la pace a Gaza, che succede? Che Hamas dice: “Fermi tutti, Landini mi ha convocato lo sciopero generale, ragazzi bisogna rilasciare gli ostaggi“? Purtroppo no".

Vibra mazzate contro la sinistra "incapace di gioire per l’intesa, prigioniera del radicalismo ideologico", che "è più fondamentalista di Hamas. Altro che campo largo: è un Leoncavallo largo, un enorme centro sociale". Conclude con l’accusa di guardare più al portafoglio che ad altri ideali: "Quelli che in queste settimane sulla causa palestinese ci hanno venduto i loro biglietti a teatro, i loro libri, giovedì sono restati muti. Non ci facciamo fare la morale da una sinistra che pratica il business dell’odio".

Dall’altra parte della barricata, Giuseppe Conte continua ad accusarla di "connivenza con il governo israeliano". E spiega: "Nei libri di storia sarà scritto che a Gaza c’è stato un genocidio. Per fortuna a salvare l’onore dell’Italia ci hanno pensato gli attivisti di Flotilla e le piazze". Fatto sta che in Egitto per la "storica firma" dell’intesa ci sarà la presidente del Consiglio.

A dare la notizia di buon mattino è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che giovedì ha parlato con l’omologo egiziano. L’uscita, per la verità, ha contrariato più che compiacere Palazzo Chigi. La data a quell’ora era ancora incerta, l’amico americano è sempre imprevedibile: lo staff della premier avrebbe preferito non bruciare le tappe. Ma sono particolari: resta il fatto che lei sarà lunedì 13 ottobre a Sharm el-Sheikh, e l’escursione sarà una medaglia di cui fregiarsi. Ma non si tratta solo di gloria: la ricostruzione di Gaza sarà un grosso affare, la tregua richiederà una forza di peace-keeping, l’Italia proprio per il rapporto che lega Meloni e Trump intende giocare una parte di primo piano su tutti e due i fronti, peraltro intrecciati. Se da un lato, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, annuncia che riprendono le attività al valico di Rafah, dunque torna operativo il contingente italiano composto da carabinieri, dall’altro la premier punta a sfruttare il viaggio in Egitto per mettere le basi di una presenza italiana forte, sia nella probabile missione internazionale che nel certissimo business della grande ricostruzione.

A frenare gli ardori ci pensa, sia pure con l’abituale understatement, Sergio Mattarella. In Estonia, durante il pranzo con i capi di Stato del gruppo Arraiolos, mette il dito nella ferita aperta: l’accordo è una tregua, "bisogna arrivare a una vera pace", sostenendo gli sforzi "dei paesi mediatori". Anche per far arrivare gli aiuti in maniera massiccia; smonta la narrazione della destra che quotidianamente esalta l’aiuto fornito: "Lo ha fatto principalmente attraverso l’iniziativa Food for Gaza, ma questa come quelle messe in campo da altri paesi hanno riguardato una minima parte di chi ha subito la crudeltà delle azioni militari". Pure per colpa di "un’Europa divisa, che non ha giocato un ruolo incisivo". Stando attento a non macchiarsi del peccato di faziosità in cui spesso è caduta la sinistra: "Le sofferenze" subite dagli israeliani e dai palestinesi "resteranno iscritte nel Dna delle nuove generazioni". Anche per questo, prima di andare a visitare la base aerea di Amari e salutare il contingente italiano, chiosa: "Non c’è soluzione duratura senza il coinvolgimento dei palestinesi". Per Mattarella bisogna festeggiare l’accordo, ma con lo sguardo al futuro: "Si avrà una pace vera, solo con due popoli e due Stati".