Meloni alla Camera: il dibattito in diretta. Assenti i ministri leghisti

Roma, 19 marzo 2025 – Dopo l’intervento di ieri in Senato Giorgia Meloni è oggi alla Camera per il dibatto sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani. In Aula anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che al suo arrivo si è soffermato a parlare con il titolare della Difesa, Guido Crosetto. Presenti anche Nordio, Foti e Schillaci e Picetto Fratin, mentre sono assenti i ministri leghisti e il vicepremier Matteo Salvini, impegnato in alcuni incontri istituzionali a Bruxelles.

Previsti 18 interventi da parte dei deputati. Il dibattito si è aperto con l'intervento di Luigi Marattin che ha posto l'accento sulla questione dei dazi. Isabella De Monte, per FI, ha sottolineato la necessità di "lavorare per una pace duratura anche con la deterr enza". Tra le citazioni Aldo Moro per Marattin e Alcide De Gasperi per De Monte. La premier Meloni ascolta e prende appunti. Duro attacco della deputata Pd Anna Ascani: “Potete star sicuri presidente Meloni che in quest'aula continueremo a far parlare la realtà invece delle vostre favolette.... il suo governo è diviso, anzi lacerato sulla politica estera". E ancora: “Il vice premier Salvini anche lui assente oggi ha pronunciato lo slogan 'meno europa più libertà... Capiamo il desiderio di Meloni di evitare di mettere in piazza le differenze all'interno del governo" ma "prenda posizione, ritrovi il coraggio che aveva, invece di vederla ora alternare silenzi e mezze parole nei consessi internazionali".

La diretta video