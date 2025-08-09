Roma, 9 agosto 2025 – Quest’anno sembra essere Vieste la destinazione per le vacanze estive della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo alcuni ristoratori locali del borgo marinaro pugliese affacciato sull’Adriatico, questa sarà “una settimana di fuoco” per il paese. “Sì, per noi è la prima volta che Meloni sceglie Vieste”, risponde con tono compiaciuto un ristoratore, proprietario di un locale tipico situato nel cuore del centro storico di Vieste, all'interno delle antiche mura medievali della città. Il soggiorno della premier sarebbe previsto presso l’hotel d’elite Pizzomunno, situato in un luogo simbolo della città, dal 9 al 23 agosto. Tuttavia, le notizie inerenti alle vacanze della premier restano avvolte nel silenzio. Nessuna conferma da fonti istituzionali e, al momento, le due possibile strutture interessate – hotel Pizzomunno e Scialara –negano.

La città di Vieste potrebbe essere la meta delle vacanze estive della premier Giorgia Meloni

Vieste pronta ad accogliere la premier

Il Pizzomunno è un monolite calcareo alto 25 metri che veglia sulla spiaggia omonima, dove le coste alternano lunghe distese sabbiose a falesie frastagliate, grotte marine e insenature raggiungibili in barca. Il resort, un elegante struttura 5 stelle immersa nel verde e affacciata direttamente sul mare, gode di un accesso privato alla spiaggia. Caratteristica che permetterebbe alle strutture e ristoranti dell’area di proseguire nella norma il lavoro stagionale, senza limitazioni dovuti a temi sulla sicurezza. L’aria che si respira in questi giorni a Vieste infatti è tutt’altro che preoccupata. Per i ristoratori della piccola città pugliese si tratta di una notizia positiva, in quanto la presenza della premier contribuirebbe “a rafforzare l’immagine della città”. Insomma, le strutture locali vedono nella tappa di Meloni un modo per accendere i riflettori sul borgo. Peraltro, è la prima volta che la presidente del Consiglio sceglie Vieste come meta vacanziera.

Ferragosto tra tradizione e sicurezza senza stravolgimenti

Negli anni precedenti la premier ha prediletto mete come il Salento o la Valle d’Itria. Tra le indiscrezioni trapelate nelle settimane scorse, la pausa di Ferragosto di Meloni era stata ipotizzata anche in Albania, considerate le solide relazioni politiche tra le sponde della costa. Intanto, ristoratori e strutture alberghiere si preparano all’accoglienza, rassicurando i turisti che – come la premier – hanno scelto la perla del Gargano per le tradizionali ferie di agosto.

Giorgia Meloni, 48 anni

Non cambierà “nulla” per quanto riguarda la viabilità di Vieste, perché l’area presidiata sarebbe quella tra l’hotel Pizzomunno e Scialara. La seconda struttura ricettiva sarebbe adibita all’accoglienza dell’apparato di sicurezza, dove alcune camere sarebbero state prenotate per esigenze logistiche. Una ristoratrice adiacente al Castello Svevo Aragonese, al margine del centro storico, suggerisce di lasciare la macchina al porto turistico e percorrere a piedi i vicoli stretti, archi, piazzette e case bianche che raccontano la storia millenaria di Vieste, segnata da dominazioni normanne, sveve e aragonesi.

Pizzomunno e Scialara: ospitalità esclusiva nel Gargano

Attivo fin dagli anni ’70, il Pizzomunno è considerato un punto di riferimento per l’ospitalità nel Gargano, grazie al mix di esclusività, eleganza e accoglienza familiare. I prezzi per la settimana “di fuoco”, dal 10 al 16 agosto, si aggirano sui 1.900 euro a persona. Per quanto riguarda l’hotel Scialara, invece, a breve distanza dalla spiaggia del Pizzomunno e a 15 minuti a piedi dal centro storico di Vieste, i prezzi per la settimana dal 9 al 16 agosto si aggirano sui 2.310 euro a persona.