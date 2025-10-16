Meloni a Landini: “Cortigiana? E’ obnubilato dal rancore”

Milano, 16 ottobre 2025 - "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet".

Il riferimento di Meloni è a un passaggio dell'ultima puntata di 'di Martedì' su La7, di cui Landini è stato ospite. Il programma, a proposito di Gaza e delle manifestazioni, fa rivedere alcune delle parole della premier pronunciate sul sindacato, e in particolare il passaggio pronunciato dal palco del comizio del centrodestra prima delle regionali in Toscana, sul fatto che lo sciopero generale, "in Palestina non cambia niente e in compenso in Italia gli italiani hanno un sacco di problemi e particolarmente ce l'hanno i lavoratori che il sindacato dovrebbe difendere". Landini in trasmissione replica che "i lavoratori in Italia sono scesi in piazza per difendere l'onore dell'Italia in nome della fratellanza, della democrazia, cosa che non ha fatto la Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito, per fortuna c'erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l'onore di questo paese". Lo stesso conduttore, Giovanni Floris, interviene dicendo che "cortigiana verrà ripreso perché è un termine in qualche modo sessista. Intende dire stare sulla scia di Trump senza incidere?". "Beh certo - precisa quindi Landini - stare alla corte di Trump, essere la portaborse di Trump".

Ma oggi sui social la presidente del Consiglio ha pubblicato lo screenshot di una definizione di cortigiana: "Donna di facili costumi, etera; eufemismo per prostituta". Meloni ha concluso così: "Ecco a voi un'altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta".

La polemica segue un’altra discussione nata nei giorni scorsi dal siparietto offerto da Donald Trump nel corso del vertice di Sharm el-Sheik per la pace a Gaza dove Meloni era l’unica leader donna presente. Trump ha elogiato la premier usando queste parole:

"Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai ma correrò il rischio: è una donna giovane e bellissima. Voleva essere qui, è incredibile. In Italia è una politica rispettata e di grande successo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero", ha detto il presidente Usa rivolgendosi alla presidente del Consiglio e suscitando diverse polemiche su quanto le sue parole, condite da un apprezzamento fisico, siano state opportune.