Meeting di Rimini, il ministro Schillaci non ci sarà dopo le polemiche no-vax

Rimini, 25 agosto 2025 – Il ministro della Salute Orazio Schillaci non sarà al Meeting di Rimini. Invierà solo un videomessaggio, al posto di un intervento in presenza, rimasto nel programma ufficiale fino a stamattina. Schillaci non sarà dunque al Meeting di Rimini, dove era prevista la sua partecipazione nel pomeriggio un panel “La salute un bene per tutti” (previsto alle 17).

Nella settimana della kermesse di Cl già il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dato in presenza da programma ha invece optato per una partecipazione in videocollegamento (con un intervento in diretta però). Videomessaggio anche per il presidente della Conferenza delle Regioni, e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga mentre il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sempre nei giorni scorsi, ha dato forfait, sostituito da Viviana Matrangola assessore della sua giunta.

Il ministro della Salute nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache per le nomine del comitato Vaccini (NItag) che lui stesso ha ritirato subendo le critiche della maggioranza. Nomine che lo stesso ministro aveva azzerato a causa della presenza di due medici sospettati di simpatie no-vax.

La scelta di non partecipare all'appuntamento di Rimini ma di inviare un videomessaggio, fanno sapere dal ministero, era stata presa da tempo.