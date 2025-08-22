La prima giornata del meeting di Rimini. Il ritorno di Draghi per parlare di Europa

Roma, 22 agosto 2025 – Con l’immagine dei “luoghi deserti” e dei “mattoni nuovi” evocata da Thomas Stearns Eliot si apre oggi a Rimini la 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, la grande kermesse culturale ideata da Comunione e Liberazione. L’evento, in programma fino a mercoledì, accoglie l’appello di Papa Leone XIV per una giornata di digiuno e preghiera, proprio in concomitanza con l’apertura ufficiale della manifestazione. Il tema della pace, filo conduttore dell’edizione 2025, verrà declinato attraverso prospettive differenti: dal racconto dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki agli approfondimenti sulla presenza cristiana in aree lacerate dai conflitti come Siria, Sud Sudan e Ucraina.

Ad inaugurare la kermesse, oggi alle 12, sarà la kermesse ‘Madri per la pace’. Sul palco tre voci femminili che incarnano il dolore e la speranza nella Terra Santa sconvolta dalla guerra: Layla al-Sheik, madre musulmana di Betlemme che ha perso il figlio Qusay nella seconda Intifada; Elana Kaminka, israeliana che ha visto cadere il figlio Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre 2023; e suor Azezet Habtezghi Kidane, comboniana eritrea nota come suor Aziza. Un altro focus cruciale sarà quello dell’Europa e del suo futuro.

Alle 17 spazio all’incontro ‘Quale orizzonte per l’Europa?’, in diretta su numerosi canali nazionali e internazionali. Protagonista sarà Mario Draghi, già presidente del Consiglio e autore del rapporto ‘Il futuro della competitività europea’ chiesto dalla Commissione Ue. Introdotto dal presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, Draghi offrirà una riflessione sui nuovi scenari che attendono l’Unione Europea: dai mutamenti geopolitici globali all’accelerata deglobalizzazione dell’economia, fino all’impatto delle tecnologie emergenti.

Martedì sarà a Rimini Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che dopo il suo intento al Meeting visiterà la comunità di San Patrignano.