Meeting di Rimini: è il giorno di Giorgia Meloni. La diretta video

Rimini, 27 agosto 2025 – Giorgia Meloni è arrivata al Meeting di Rimini e sarà l’ospite principale di oggi, mercoledì 27 agosto. Tra due ali di folla, la premier è arrivata in Fiera poco prima di mezzogiorno. Al suo ingresso nella Fiera è stata accolta da applausi scroscianti e gli immancabili "Brava Giorgia".

L’incontro che vede la Presidente del Consiglio ospite sulla Riviera Romagnola è uno dei più attesi dell’intera manifestazione ed è previsto per le ore 12 presso l’Auditorium isybank D3. Meloni – da poco rientrata al lavoro dopo le vacanze a singhiozzo tra la Puglia e la Grecia e, soprattutto, dopo il multilaterale sull’Ucraina tenutosi negli States – riparte con gli impegni politici proprio da Rimini.

Giorgia Meloni al Meeting di Rimini

Non è la prima volta che la leader di Fratelli d’Italia partecipa al Meeting di Comunione e Liberazione: la sua ultima presenza è datata 2022, poco prima delle elezioni che l’hanno vista trionfare. La partecipazione di quest’anno è, dunque, la prima da Premier.

Al centro dell’intervento della Presidente temi internazionali – dal futuro dell’Unione Europea ai conflitti in Ucraina e a Gaza – e anche quelli legati al settore economico, in vista dell’approvazione della Legge di Bilancio. Non è da escludere che Giorgia Meloni possa occuparsi anche di Terzo Settore o delle imminenti elezioni regionali che si svolgeranno in diversi territori del Paese.

A moderare e introdurre l’incontro con la Premier – in diretta sui canali digitali di Agi, Ansa, Askanews, Avvenire, Corriere.it, Famiglia Cristiana, Il Sole 24 ore, IlSussidiario Tv, Italpress, La Stampa, Nova, Play2000, QN, Rai News, Repubblica, Telepace Verona, Teleradiopace, TgCom24 – sarà Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets.