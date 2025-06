Maturità Tema di Rispetto

Mezzo milione di studenti alle prese con il tema d’italiano: ieri è stato il primo giorno dell’esame di Maturità 2025 e gli alunni di tutta Italia e le nostri migliori penne si sono cimentati con la prima prova. Gli autori delle due tracce scelte per la tipologia A (analisi del testo) sono Pierpaolo Pasolini (che debutta alla Maturità scelto dal 7,4% degli studenti) e Giuseppe Tomasi di Lampedusa (un brano da Il Gattopardo, opzionato dal 2,3%). Per quanto riguarda la topologia B (testo argomentativo) sono stati scelti lo storico britannico Piers Brendon, con un testo sugli anni Trenta e il New Deal (12,8%); un articolo sul tema del rispetto del giornalista Riccardo Maccioni (40,3%) e un brano del filosofo Telmo Pievani sull’uomo e l’impatto sull’ambiente (8,2%). Per la tipologia C (riflessione sull’attualità) è stato proposto un brano di Paolo Borsellino (scelto dal 13,6%; i figli del giudice si sono detti "commossi") e un estratto di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull’indignazione ai tempi dei social (15,4%).